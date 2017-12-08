В домах поселка Лесной на Куршской косе нет света с 16 часов четверга

Частично снабжение было восстановлено за счет резервных источников питания, но во многих домах света нет до сих пор. В четверг, в 16 часов произошло третье за месяц отключение электричества в домах поселка Лесной на Куршской косе. Об этом RUGRAD.EU сообщили местные жители.

Соответствующие обращение поступили и в Instagram губернатора Антона Алиханова.

«Янтарьэнерго» планирует направить дополнительные резервные источники питания, чтобы обеспечить электричеством все дома поселка. Как сообщили в «Янтарьэнерго», авария не первый раз происходит на линии турбазы «Дюны», которая не предпринимает попыток восстановить энергоснабжение.

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