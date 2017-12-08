В домах поселка Лесной на Куршской косе нет света с 16 часов четверга
08-12-2017 02:25  
С калининградского турагентства «Бюро путешествий» взыскали более 53 тыс. руб. из-за убытков клиентов
08-12-2017 01:15  
Очевидцы: на Советском проспекте насмерть сбили пешехода
08-12-2017 01:14  
Правительство решило официально отремонтировать Калининградскую областную научную библиотеку
08-12-2017 00:54  
Областные власти решили совместить реконструкцию биржи Кёнигсберга со строительством пешеходного моста через Преголю
08-12-2017 00:38  
Минздрав потребовал не давать денег из госбюджета на фильмы со сценами курения
07-12-2017 23:29  
Качественные запчасти для мотоблоков в Украине
07-12-2017 21:59  
Покупаем огнетушитель
07-12-2017 21:57  
Мост с Острова и фонтан на площади: какими будут территория и здание бывшей Кёнигсбергской биржи (видео)
07-12-2017 21:19  
В Гусеве разыскивают 77-летнего мужчину, пропавшего 5 декабря
07-12-2017 20:45  
Лазерное удаление папиллом
07-12-2017 19:29  
Дед Мороз из Великого Устюга приглашает на праздник жителей Саратова
07-12-2017 19:09  
Ночной дрифт и бесстрашный велосипедист: "Безопасный город" и полиция опубликовали подборку ДТП за октябрь
07-12-2017 16:24  
Калининградец, разыскиваемый в Польше за неуплату штрафа, сменил имя, чтобы пересечь границу
07-12-2017 16:12  
Минтранс: попытаемся сдержать рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018
07-12-2017 16:06  
» » В домах поселка Лесной на Куршской косе нет света с 16 часов четверга

В домах поселка Лесной на Куршской косе нет света с 16 часов четверга

Общество
183
0

Частично снабжение было восстановлено за счет резервных источников питания, но во многих домах света нет до сих пор. В четверг, в 16 часов произошло третье за месяц отключение электричества в домах поселка Лесной на Куршской косе. Об этом RUGRAD.EU сообщили местные жители.

Соответствующие обращение поступили и в Instagram губернатора Антона Алиханова.

«Янтарьэнерго» планирует направить дополнительные резервные источники питания, чтобы обеспечить электричеством все дома поселка. Как сообщили в «Янтарьэнерго», авария не первый раз происходит на линии турбазы «Дюны», которая не предпринимает попыток восстановить энергоснабжение.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В домах поселка Лесной на Куршской косе нет света с 16 часов четверга
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В домах поселка Лесной на Куршской косе нет света с 16 часов четверга