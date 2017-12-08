Ярошук рассказал, какие матчи посетит на ЧМ-2018 в Калининграде

Об этом градоначальник заявил в эфире радио 'Комсомольская правда-Калининград'. Глава Калининграда Александр Ярошук рассказал, что планирует посетить все четыре матча, которые пройдут в Калининграде.

У нас будет очень много гостей. 'Великолепный расклад, лучших игр даже представить сложно. Я пойду на все матчи', — подчеркнул Ярошук. Надо готовить город и готовиться.

22 июня в 20:00 в квартете 'E' стартует встреча Сербия – Швейцария. После жеребьёвки стало известно, что 16 июня в 21:00 в Калининграде пройдёт матч группы 'D' Хорватия – Нигерия. Последним станет матч с участием англичан, им предстоит сыграть с Бельгией. 25 июня в 20:00 начнется матч Испания – Марокко.

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