На Приморской ТЭС задействуют самые современные достижения мировой энергетики

Полный ввод в эксплуатацию Приморской угольной ТЭС перенесен на июль 2020 года
В это воскресенье в Калининград приезжают музыкальные звёзды мировой величины
Свыше 100 специалистов приняли участие в конференции по экологической безопасности объектов атомной энергетики, прошедшей в Калининграде
Ермак: В чемпионате фейерверков задействуем "Крузенштерн", и у нас будут лучшие фотографии
Для строительства Приморской ТЭС участок леса переведут в производственную зону
Заместитель министра энергетики РФ: Работы по строительству калининградских объектов к ЧМ-2018 будут выполнены досрочно
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