Губернатор: «Я не отслеживаю работу Янтарного комбината и тех, кто у них что-то покупает»

08-12-2017 15:14

"Про IT рассказываем, но не можем освоить Skype?": Алиханов отчитал министров, не пользующихся видеосвязью

08-12-2017 14:55

Алиханов: Программа приграничного сотрудничества с Польшей оказалась под угрозой срыва

08-12-2017 14:51

Ул. Энгельса в Калининграде планируют сделать двухсторонней

08-12-2017 12:33

Время — деньги: основатель первого калининградского тайм-маркета рассказал о своём проекте

08-12-2017 12:16

Кондуктор, получившая травму в автобусе, отсудила компенсацию в 100 тыс. рублей

08-12-2017 12:13

Вишня, слива, голубика: в Калининградской области откроют первый промышленный плодово-ягодный питомник

08-12-2017 11:25

Федерация передумала давать в 2018 году «льготу», ради которой Алиханов отказался от разрешения комиссионной торговли

08-12-2017 10:47

В Калининграде заключённый избил сотрудника колонии, который запретил ему выносить продукты из столовой

08-12-2017 10:35

На Приморской ТЭС задействуют самые современные достижения мировой энергетики

08-12-2017 10:30

В Калининграде силовики сняли с трапа самолёта подозреваемого в грабежах посетителей ночных клубов (видео)

08-12-2017 10:16

Лучшие назовут лучших: сегодня состоится награждение лауреатов премии "Профи — итоги 2017 года"

08-12-2017 10:09

Владелец аптечной сети решил избавиться от домов-памятников в Светлогорске

08-12-2017 07:19

Дорогу к порту в Пионерском решили пустить в обход городского парка

08-12-2017 06:02

Алиханов пообещал помочь с погашением долгов всем муниципалитетам, кроме Калининграда

08-12-2017 05:46