Лучшие назовут лучших: сегодня состоится награждение лауреатов премии "Профи — итоги 2017 года"

Впервые в рамках премии "Профи — итоги года" проходит конкурс корпоративного кино
В Калининграде состоится фестиваль КВН "Золотой осьминог"
В Калининграде подвели итоги премии "Мобильный репортёр" (видео)
"Роскачество" назвало лучшие смартфоны в 2017 году
В День города стали известны имена почётного гражданина и лауреатов премии главы Калининграда (список)
200 лучших работ: "Твой Бро" рассказывает про открытие и победителей "Фотомании-2017"
Магазин качественных электротоваров
Подписаться на комментарии