Алиханов: Супруге приходится водить детей в частную поликлинику

Супруга моя не ходит в нашу поликлинику — это и в очереди три часа, и вокруг эти желтухи, краснухи... 'Сейчас школа, дети часто болеют. Проще пойти в платную клинику', — рассказал Алиханов.

Он также добавил, что внедрение системы 'Бережливая поликлиника' в местных учреждениях здравоохранения даёт положительные результаты. Глава региона назвал крайне важным разделение очередей на 'больных' и 'здоровых', которое практикуется в некоторых детских поликлиниках города.

Материал к публикации подготовил