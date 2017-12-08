Алиханов пообещал помочь с погашением долгов всем муниципалитетам, кроме Калининграда

Такое заявление губернатор сделал во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 8 декабря. Алиханов пообещал помочь всем муниципалитетам, кроме Калининграда, с погашением долгов.

Это делается, чтобы помочь с погашением в рамках соглашений с минфином. Глава региона дал поручение первому заместителю председателя правительства Батанову, чтобы тот в ближайшее время подготовил полный перечень долгов всех муниципалитетов Калининградской области. При этом губернатор отметил, что региональный центр не будет участвовать в этой схеме.

А остальные муниципалитеты успели', — отметил Алиханов. 'Я не говорю сейчас о Калининграде, потому что он опоздал на это совещание.

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