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Алиханов пообещал помочь с погашением долгов всем муниципалитетам, кроме Калининграда
08-12-2017 05:46  
» » Алиханов пообещал помочь с погашением долгов всем муниципалитетам, кроме Калининграда

Алиханов пообещал помочь с погашением долгов всем муниципалитетам, кроме Калининграда

Общество
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Такое заявление губернатор сделал во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 8 декабря. Алиханов пообещал помочь всем муниципалитетам, кроме Калининграда, с погашением долгов.

Это делается, чтобы помочь с погашением в рамках соглашений с минфином. Глава региона дал поручение первому заместителю председателя правительства Батанову, чтобы тот в ближайшее время подготовил полный перечень долгов всех муниципалитетов Калининградской области. При этом губернатор отметил, что региональный центр не будет участвовать в этой схеме.

А остальные муниципалитеты успели', — отметил Алиханов.  'Я не говорю сейчас о Калининграде, потому что он опоздал на это совещание.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Алиханов пообещал помочь с погашением долгов всем муниципалитетам кроме Калининграда
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Алиханов пообещал помочь с погашением долгов всем муниципалитетам, кроме Калининграда