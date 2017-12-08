Федерация передумала давать в 2018 году «льготу», ради которой Алиханов отказался от разрешения комиссионной торговли

Ранее планировалось, что это произойдет уже в 2018 году. Закон о переходе сельскохозяйственных производителей под обложение налога на добавленную стоимость вступит в силу не ранее 2019 года. Об этом заявил сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Антон Алиханов. Это означает, что в 2018 году калининградские компании не смогут принимать к зачету «входящий» НДС, уплаченный в цене сырья и услуг.

Хотя в третьем чтении рассматривался в 2018 году», - сказал Алиханов и порушил вице-премьеру Александру Шендерюку-Жидкову проработать внесение поправок в федеральное законодательство, чтобы возможность перейти на систему НДС+ЕСХН возникала с 2018 года. «Закон по НДС и ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) каким-то загадочным образом в Совете Федерации или еще где-то трансформировался в то, что это право будет возникать только в 2019 году.

Решение об отзыве поправок принималось без каких-либо консультаций с региональным бизнес-сообществом и под контролем помощника президента Андрея Белоусова, рассказывал глава региона. Именно введением системы НДС+ЕСХН с 1 января 2018 году Антон Алиханов объяснял отзыв поправок через калининградских депутатов Госдумы о разрешении комиссионной торговли из пакета поправок к закону об ОЭЗ в Калининградской области. При этом волюнтаристское решение Алиханова вызвало критику в предпринимательских кругах.

В результате сложилась ситуация, когда регион сам отказался от льготы комиссионной торговле и не получил компенсирующую норму.

А так как сельхозпроизводителями не являются плательщиками НДС, это позволяло фактически не платить НДС на продовольственные товары по ставке 10 % и снизить налоговую нагрузку на бизнес и, соответственно, цены в магазинах. Льгота по комиссионной торговле предполагала разрешение торговым сетям продавать продукцию сельхозпроизводителей, не выкупая ее.

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