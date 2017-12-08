Дорогу к порту в Пионерском решили пустить в обход городского парка

Соответствующее поручение дал глава области Антон Алиханов во время оперативного совещания в правительстве в пятницу, 8 декабря. Региональные власти изменят проект строительства новой дороги к порту в Пионерском так, чтобы она прошла в обход городского парка.

Это позволит избежать нагрузки на городскую инфраструктуру Пионерского, отметил Алиханов. Согласно новым планам, дорога пройдёт у посёлка Зори в Светлогорском районе.

Мы должны были уже в начале этого года начинать строительство порта, а произойдет это в начале следующего. 'Нам в этом смысле повезло, потому что Минтранс затянул. Когда мы выезжали в Светлогорск, решили, что правильнее было бы сейчас потратить деньги на перерепроектирование и сделать такую транзитную дорогу между Пионерском и Светлогорском', — пояснил Алиханов. Поэтому к чемпионату мира никто уже гнать не будет.

На новый проект дороги тоже не рассчитывают тратить крупную сумму. Планируется, что строительство трассы по новому маршруту обойдется дешевле прежнего варианта, потому что не нужно будет вrладываться в подсыпку и укрепление склона.

В числе этих насаждений оказались многолетние грабы. Во время недавнего визита в Калининградскую область Владимир Путин потребовал начать строительство круизного терминала в Пионерском уже в этом году. Для строительства дороги к терминалу планировали вырубить часть деревьев в городском парке.

Материал к публикации подготовил