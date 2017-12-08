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Алиханов: Программа приграничного сотрудничества с Польшей оказалась под угрозой срыва

Общество
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Об этом в пятницу, 8 декабря, во время оперативного совещания в региональном правительстве заявил Антон Алиханов. Программа приграничного сотрудничества между Калининградской областью, Польшей и Литвой находится под угрозой срыва.

К сожалению, остаётся не так много времени, чтобы наши соседи со своей стороны выпустили такие документы и наконец подписали эту программу. 'Заминка на стороне наших партнёров — Польши и Литвы. Не по нашей вине. К сожалению, если этого не произойдёт, то велика вероятность, что план просто сорвётся. Программа сейчас находится под угрозой срыва', — рассказал губернатор. Мы очень заинтересованы, и как минимум на уровне правительства РФ документы все подготовлены и всё подписано.

Сейчас Алла Генриховна (Алла Иванова, директор Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области — Прим. 'Из того, что мы читаем в СМИ, мы не видим намерения подписывать эти документы у 'больших властей' в Польше. Маршалки-то поддерживают — на уровне муниципалитетов им всё это интересно, но руководство государства почему-то не спешит с этим', — отметил Алиханов. ред.) была с визитом в Гданьске, обсуждали это на уровне воеводств.

Это означает, что для наших участников программа не будет физически открыта в следующем году', — рассказала Иванова. 'Правила, которые существуют в Евросоюзе для подобного рода программ, говорят, что с момента принятия этого документа есть год для подписания финансового соглашения.

Бюджет российско-литовской программы превышает 20 млн евро. Общий бюджет программы по линии российско-польского сотрудничества составляет порядка 76 млн евро. Ранее в правительстве Калининградской области назвали проекты, которые станут частью сотрудничества между Россией и Польшей. 

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Алиханов: Программа приграничного сотрудничества с Польшей оказалась под угрозой срыва
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Алиханов: Программа приграничного сотрудничества с Польшей оказалась под угрозой срыва