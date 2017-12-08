Ул. Энгельса в Калининграде планируют сделать двухсторонней

Энгельса в Калининграде двухстороннее движение. Региональное управление ГИБДД предлагает запустить по ул. В распоряжении редакции LiveKenig имеется соответствующий ответ за подписью руководителя Госавтоинспекции, который получили калининградские автомобилисты.

Энгельса двухстороннего движения транспорта', — говорится в официальном ответе. 'В настоящее время принято предварительное решение об организации на ул.

Энгельса в Калининграде неправильная организация дорожного движения. Как считают специалисты, на ул. В итоге дорожные знаки для выезжающих со второстепенной улицы водителей никак не информируют их о возможном приближении электротранспорта. На этой улице троллейбусы двигаются 'против шерсти' и, вопреки привычной организации транспорта, не по выделенной полосе.

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