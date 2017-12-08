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Вишня, слива, голубика: в Калининградской области откроют первый промышленный плодово-ягодный питомник

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В Калининградской области появится первый промышленный садово-ягодный питомник.

Сейчас там уже заложено около 10 гектаров, а общая площадь составит 23 гектара. Питомник откроется в Черняховском городском округе. Ежегодно он будет производить около 200 тыс. Питомник создадут в несколько этапов с 2017 по 2019 год. саженцев плодовых культур: яблонь, груш, слив, вишен, черешен — и более миллиона саженцев таких ягодных культур, как малина, клубника, голубика и ежевика.

С закладкой питомника в Черняховском округе формируется плодово-ягодный кластер. Глава минсельхоза отметила, что площадь плодово-ягодных насаждений в регионе в 2020 году превысит тысячу гектаров. Он также включает первый в регионе промышленный сад, заложенный осенью 2013 года, и хранилище для яблок. 

К 2020 году эту площадь намеревались увеличить до 1,5 тыс. Весной 2017 года Шевцова сообщала о планах в 2017 году заложить в регионе 200 гектаров промышленных садов. Это должно полностью покрыть потребность области в яблоках и грушах. гектаров.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Вишня слива голубика: в Калининградской области откроют первый промышленный плодово-ягодный питомник
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Вишня, слива, голубика: в Калининградской области откроют первый промышленный плодово-ягодный питомник