"Про IT рассказываем, но не можем освоить Skype?": Алиханов отчитал министров, не пользующихся видеосвязью

Свои претензии губернатор озвучил на оперативном совещании в региональном правительстве в пятницу, 8 декабря. Антон Алиханов отчитал членов регионального правительства за то, что те не пользуются видео-конференц-связью и вынуждают сити-менеджеров лично приезжать в Калининград.

Повторяю в последний раз перед тем, как вы начнёте получать выговоры и другие дисциплинарные взыскания. 'Уважаемые члены правительства! ред.) пообщаться. Я вижу, что ни один из вас за всё это время не нашёл возможности по видео-конференц-связи с ними (главами муниципалитетов — Прим. У каждого министра свои какие-то совещания. Мотаться из Нестерова в Калининград, хоть область у нас и небольшая, каждый день накладно. Мы тут все про IT рассказываем и не можем освоить Skype? Вам это зачем? У нас есть как минимум три или четыре места, откуда можно заниматься видео-конференц-связью', — возмутился Алиханов.

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