Губернатор: «Я не отслеживаю работу Янтарного комбината и тех, кто у них что-то покупает»

Об этом он сообщил RUGRAD.EU. Губернатор Антон Алиханов не контролирует исполнение китайской стороной инвестиционных обязательств по контракту, который предполагает вывоз в Китай в течение трех лет янтаря на 10 млрд руб., что эквивалентно десяти годовым объемам легальной добычи до 2016 года.

Я же не сторона договора. «Копия [китайского контракта в правительстве] имеется, там есть обязательства. Мы не контролируем, не знаю», — ответил на вопрос о реально сделанных китайской стороной инвестициях за год после заключения контракта.

При этом он пообещал попросить региональный минпром подготовить информацию по данному вопросу.

В ответе за подписью главы пресс-службы Дмитрия Лыскова не приводилось каких-либо данных, кроме замечания, что Янтарный комбинат — коммерческая организация. Ранее газета «Дворник» обращалась с официальным информационным запросом на эту тему к губернатору.

В самом Янтарном комбинате на запрос также не ответили.

В декабре 2017 года после заключения китайского контракта с неназванной компанией Антон Алиханов заявлял, что заключение данного контракта приведет к «созданию новых производств именно глубокой переработки».

Успех переговоров по привлечению стратегических инвесторов прежде всего определяется личным участием главы Ростеха Сергея Викторовича Чемезова», — говорил Алиханов. «Всё это приблизило нас еще на несколько шагов к созданию на территории Калининградской области полноценного кластера по переработке янтаря.

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