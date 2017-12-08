Владелец аптечной сети решил избавиться от домов-памятников в Светлогорске

Соответствующую точку зрения во время недавнего посещения курортного муниципалитета высказывал вице-премьер Гарри Гольдман. Региональные власти не исключают возвращения «заброшенных» исторических зданий в центре Светлогорска в собственность муниципалитета. Октябрьской, рядом с Лиственничным парком. Речь шла о двух бывших санаторных корпусах на ул.

Мы полгода назад направили в адрес муниципалитета письмо, чтобы собственников обязали приводить в соответствие, [ведь] это памятники местного значения. «На продажу выставлены два объекта, один — это бывшее кафе, и здесь дом отдыха. Или будем запускать процесс возвращения в собственность муниципалитета, как в Зеленоградске», — сообщил Гольдман в ответ на вопрос губернатора Антона Алиханова о судьбе двух пустующих зданий довоенной постройки.

Октябрьской, 5а (скриншот из рекламного ролика на Youtube) Здание на ул.

Видеоролик, в котором предлагается купить гостиницу в Светлогорске, был опубликован в ноябре 2016 года пользователем Михаилом Самолетовым. Как стало известно RUGRAD.EU, здания, о которых идет речь, выставлены на продажу около года назад. При этом в рекламе здания предлагаются «вместе с сотками земли». Информация также продублирована на одном из сайтов по продаже недвижимости на побережье. Однако земельный участок под ними был оформлен в аренду только в сентябре этого года.

Единственным обременением этих построек является их статус объектов культурного наследия. Одновременно с этим собственники делали попытки продать землю на Октябрьской, 5а «под любой вид использования» и уведомляли потенциальных покупателей о том, что «обременения снимаются».

Собственником земли с июня этого года является муниципалитет, в сентябре участки были переданы в аренду. Как следует из данных Росреестра, строения расположены на нескольких соседних кадастровых участках, сформированных только в 2017 году. кв. Больший по площади земельный надел (3,5 тыс. кв. м) арендовала Любовь Циолик, а участок меньшей площадью (2,3 тыс. Найти информацию о торгах, в соответствии с которыми были заключены договоры с арендаторами, в открытых базах данных RUGRAD.EU не удалось. м), но ближе к проезжей части — Михаил Самолетов.

Октябрьской. Михаил Самолетов и Любовь Циолик, согласно данным ЕГРН, являются владельцами исторических зданий на ул. До 2013 года «Зимней столовой» и «Корпусом № 5» владел «Калининградпрофкурорт», затем недвижимость перешла в собственность «Федерации независимых профсоюзов», а в 2015 году была приватизирована Самолетовым и Циолик. В прошлом здесь размещались объекты светлогорских санаториев.

По телефону, указанному в рекламном объявлении о продаже гостиницы, корреспонденту RUGRAD.EU не смогли ответить на вопросы об обстоятельствах сделок с этой недвижимостью.

Оба дома являются памятниками архитектуры, и с 2007 года были оформлены охранные обязательства по ним. По внешним признакам здания, построенные в традиционном курортном стиле, не эксплуатировались в последние годы, пустовали и разрушались. Для здания зимнего клуба (меньший по площади дом на Октябрьской, 9 и менее заметный с проезжей части) даже существует проект восстановления с учетом целевого, санаторно-курортного использования.

Октябрьской, 9 (скриншот из рекламного ролика Youtube) Здание на ул.

Они подтверждают, что, несмотря на то что памятники оформлены на различных пользователей, управление объектами недвижимости осуществляет одно и то же лицо. Вопрос реконструкции второго здания упирается в проблему со сменой собственника, полагают источники, знакомые с ситуацией.

Октябрьской, 5а, известен в Калининграде как совладелец аптечной сети «Фарм39», юридическое лицо — ООО «Демеса». Михаил Самолетов, собственник одного из зданий и арендатор земельного участка на ул.

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