"Очередной обман": Алиханов рассказал про мошеннические схемы при вывозе мусора в регионе

Такое заявление губернатор сделал во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 8 декабря. Антон Алиханов намерен проконтролировать, куда вывозится мусор из муниципалитетов Калининградской области.

Там компанию, занимавшуюся вывозом мусора, оштрафовали на 100 тыс. Алиханова возмутила история о выявленном прокуратурой нарушении в Правдинске. рублей.

Свозила его в бывший сельскохозяйственный ангар. 'Ситуация проста: мусор со всего городского округа собирала некая компания. Куда — непонятно. Там его сортировала, прессовала, а потом вывозила. Возникает вопрос: где размещались эти отходы. Ни на одном из легальных полигонов, где ведётся учёт и реестр автомобилей и компаний, которые привозят мусор, нет отметок о том, что машины этой компании заходили туда хоть один раз за последние три месяца. Это опять незаконное складирование где-то в лесах, в полях и так далее', — заявил Алиханов. То есть люди деньги платят за сбор, соответственно, надо за размещение на полигоне тоже платить деньги.

Также Алиханов рассказал о программе, которую чиновники намерены реализовать в следующем году. Губернатор выразил надежду, что в отношении правдинской компании возбудят уголовное дело, и попросил областную прокуратуру провести полный анализ того, что происходит в сфере сбора и вывоза отходов в муниципалитетах.

И планируем оборудовать машины датчиками объёма мусора, чтобы мы видели, какой был объём загрузки-выгрузки, чтобы исключить приписки или, наоборот, занижения объёмов, которые якобы привозятся на полигон, потому что непосредственно на полигоне иногда мухлюют. 'Мы на следующий год предусмотрели средства, чтобы обязать всех перевозчиков оборудовать автомобили соответствующими датчиками ГЛОНАСС. В общем, наша задача — сделать так, чтобы мошенничество в этой сфере стало минимальным', — рассказал Алиханов.

В правительстве планируют пересмотреть концессионные договоры, которые им приносят на рассмотрение компании, занятые в этой сфере. Алиханов отметил, что, по оценкам чиновников, 'мусорный бизнес' приносит внушительный доход.

Наше госпредприятие 'Единая служба обращения с отходами' за девять месяцев приносит чистого заработка 80 млн рублей. 'Тебе приносят концессию на 2,5 млрд рублей и говорят, что она будет десять лет только окупаться, потому что 'приём' ничего не получит. А говорить, что мы 2,5 млрд будем окупать десять лет — это очередной обман. Я понимаю, что у нас заработок может быть и за полмиллиарда рублей в год, если этот рынок 'обелить'. Надеюсь, что мы сможем в разы сократить объём нарушений, который на этом рынке присутствует', — заключил Алиханов. Наша первейшая задача — внести на этот рынок прозрачность, ясность и принять меры, которые сократят объём мошенничеств.

Космодемьянского и золоотвала 'Дарита'. Ранее сообщалось, что к 1 января 2019 года в 25 регионах России, включая Калининградскую область, внедрят новую систему утилизации отходов. Для более экологичного обращения с мусором проходит рекультивация полигона в пос.

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