Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет

Об этом сообщает ТАСС. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предлагает сократить перечень документов для подачи электронного заявления на регистрацию брака.

'Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов', — отмечается в сопроводительных материалах к проекту. Согласно законопроекту, из процедуры подачи документов через портал госуслуг исключат необходимость предоставлять отсканированные копии удостоверения личности и свидетельства о расторжении прошлого брака. Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Авторы документа предлагали увеличить срок расторжения брака с одного до трёх месяцев. Ранее Госдума рассматривала поправки, усложняющие для россиян процедуру развода.

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