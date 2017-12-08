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» » Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет

Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет

Общество
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Об этом сообщает ТАСС. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предлагает сократить перечень документов для подачи электронного заявления на регистрацию брака.

'Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов', — отмечается в сопроводительных материалах к проекту. Согласно законопроекту, из процедуры подачи документов через портал госуслуг исключат необходимость предоставлять отсканированные копии удостоверения личности и свидетельства о расторжении прошлого брака. Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Авторы документа предлагали увеличить срок расторжения брака с одного до трёх месяцев.  Ранее Госдума рассматривала поправки, усложняющие для россиян процедуру развода.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет
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Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет