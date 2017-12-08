Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет
08-12-2017 16:06  
"Очередной обман": Алиханов рассказал про мошеннические схемы при вывозе мусора в регионе
08-12-2017 15:20  
Губернатор: «Я не отслеживаю работу Янтарного комбината и тех, кто у них что-то покупает»
08-12-2017 15:14  
В Калининграде осудили бывшего пристава, пытавшегося присвоить Mercedes умершего должника
08-12-2017 14:57  
"Про IT рассказываем, но не можем освоить Skype?": Алиханов отчитал министров, не пользующихся видеосвязью
08-12-2017 14:55  
Минздрав Калининградской области четыре года закупал лекарства для умерших людей
08-12-2017 14:52  
Алиханов: Программа приграничного сотрудничества с Польшей оказалась под угрозой срыва
08-12-2017 14:51  
После выходных калининградских водителей проверят на трезвость
08-12-2017 13:38  
Kronospan не смог получить финансирование на строительство завода в Калининградской области
08-12-2017 12:37  
Ул. Энгельса в Калининграде планируют сделать двухсторонней
08-12-2017 12:33  
Время — деньги: основатель первого калининградского тайм-маркета рассказал о своём проекте
08-12-2017 12:16  
Кондуктор, получившая травму в автобусе, отсудила компенсацию в 100 тыс. рублей
08-12-2017 12:13  
Баринов: Ответственность за покупку льготных лекарств для умерших людей несёт бывшее руководство минздрава
08-12-2017 12:05  
В РЖД разъяснили, могут ли пассажиры верхних полок пользоваться нижними
08-12-2017 11:40  
Вишня, слива, голубика: в Калининградской области откроют первый промышленный плодово-ягодный питомник
08-12-2017 11:25  
» » В РЖД разъяснили, могут ли пассажиры верхних полок пользоваться нижними

В РЖД разъяснили, могут ли пассажиры верхних полок пользоваться нижними

Общество
84
0

Как сообщает 'РИА Новости', таков комментарий Федеральной пассажирской компании, являющейся 'дочкой' РЖД. Пассажиры поездов дальнего следования, купившие билеты на верхнюю полку, могут сидеть на нижней только с разрешения попутчика, занимающего это место.

Это значит, что он соглашается во время поездки занимать определённое место, а проезд иных лиц на этом месте не допускается. В ФПК объяснили, что при приобретении билета пассажир вступает в договорные отношения с перевозчиком. Пассажир верхней полки не может пользоваться нижней без согласия того, кто оплатил проезд на ней, рассказала пресс-секретарь ФПК Анастасия Фёдорова.

Если те, кто едет на верхних местах, не могут разместить вещи или поесть, они могут попросить проводника предоставить им свободные нижние полки. По её словам, пассажиры нижних полок имеют преимущественное право пользоваться столиком и нижним багажным отделением. Правда, их придётся освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.

Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, Федеральная пассажирская компания просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. 'Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес', — отметила Фёдорова.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В РЖД разъяснили могут ли пассажиры верхних полок пользоваться нижними
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В РЖД разъяснили, могут ли пассажиры верхних полок пользоваться нижними