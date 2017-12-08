В РЖД разъяснили, могут ли пассажиры верхних полок пользоваться нижними

Как сообщает 'РИА Новости', таков комментарий Федеральной пассажирской компании, являющейся 'дочкой' РЖД. Пассажиры поездов дальнего следования, купившие билеты на верхнюю полку, могут сидеть на нижней только с разрешения попутчика, занимающего это место.

Это значит, что он соглашается во время поездки занимать определённое место, а проезд иных лиц на этом месте не допускается. В ФПК объяснили, что при приобретении билета пассажир вступает в договорные отношения с перевозчиком. Пассажир верхней полки не может пользоваться нижней без согласия того, кто оплатил проезд на ней, рассказала пресс-секретарь ФПК Анастасия Фёдорова.

Если те, кто едет на верхних местах, не могут разместить вещи или поесть, они могут попросить проводника предоставить им свободные нижние полки. По её словам, пассажиры нижних полок имеют преимущественное право пользоваться столиком и нижним багажным отделением. Правда, их придётся освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.

Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, Федеральная пассажирская компания просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. 'Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес', — отметила Фёдорова.

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