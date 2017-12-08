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» » Власти хотят субсидировать калининградских перевозчиков, покупающих автотранспорт местного производства

Власти хотят субсидировать калининградских перевозчиков, покупающих автотранспорт местного производства

Общество
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Об этом на оперативном совещании регионального правительства в пятницу, 8 декабря, рассказал министр промышленной политики, развития предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков. Правительство Калининградской области намерено субсидировать местным перевозчикам приобретение автотранспорта, произведенного на территории региона.

Это троекратный рост отгрузки автомобилей к 2030 году по сравнению с показателями 2016 года.  Министр назвал ожидаемые результаты от реализации программы.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Власти хотят субсидировать калининградских перевозчиков покупающих автотранспорт местного производства
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Власти хотят субсидировать калининградских перевозчиков, покупающих автотранспорт местного производства