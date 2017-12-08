Kronospan не смог получить финансирование на строительство завода в Калининградской области

Финансировать проект планировалось за счет средств Европейского банка реконструкции и развития. Компания Kronospan, заявлявшая в 2016 году о проектировании завода в Калининградской области, не смогла привлечь финансирование на строительство завода ДСП в Калининградской области. Других вариантов финансирования проекта на данный момент нет. Но из-за решения ЕБРР после присоединения Крыма в июле 2014 года о заморозке инвестиции в новые проекты в РФ финансирование проекта так и не было одобрено. Об этом в ходе пресс-конференции 8 декабря сообщил глава «Корпорации развития Калининградской области» Владимир Зарудный.

Задержка вызвана этим. «Других вариантов не озвучено. По мнению Торгового представительства РФ в Австрии, именно так», — сказал Зарудный.

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