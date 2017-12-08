Самолёт Delta Airlines прервал полёт, чтобы пассажиры смогли сходить в туалет

Об этом пишет Billings Gazette. Boeing 757 авиакомпании Delta Airlines, выполнявший прямой рейс из Нью-Йорка в Сиэтл, вынужден был прервать полёт, чтобы пассажиры сходили в туалет.

Однако самолёт совершил незапланированную посадку из-за того, что на борту перестали работать туалеты, сообщает издание. Полёт от Нью-Йорка до Сиэтла занимает примерно шесть часов.

Однако и на земле у пассажиров возникли проблемы с отравлением нужды, поскольку все выходы на посадку были заняты. Экипаж принял решение приземлиться в Биллингсе, штат Монтана, отклонившись от маршрута на сотни километров. Сотрудники аэропорта вызвали для людей такси, чтобы доставить их в терминал.

Издание уточняет, что воздушное судно пришлось дозаправить, поскольку топливо было израсходовано на незапланированную посадку. После того, как пассажиры сходили в туалет, а на борту самолёта были очищены неисправные клозеты, полёт продолжился.

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