Кропоткин: За год число сторонников «Единой России» в Калининградской области выросло на 99 %

Об этом в четверг, 7 декабря, на конференции регионального отделения «партии власти» заявил его секретарь Андрей Кропоткин. С начала 2017 года численность сторонников партии «Единая Россия» в Калининградской области выросла на 99 % — с 2836 до 5643 человек.

По словам Кропоткина, сторонников становится больше из-за растущего доверия к партии и упрощения системы их регистрации.

Кроме того, как отметил Кропоткин, рейтинг партии за год поднялся с 42 % до 52 %. За указанный период количество членов «Единой России» в регионе выросло на 8 % — с 12235 до 13318 человек.

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