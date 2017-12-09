Где встретить 2018 год и провести незабываемый новогодний корпоратив

Вариантов много, но, пожалуй, одно из самых масштабных и весёлых мероприятий в этом году пройдёт в развлекательном комплексе 'Резиденция Королей', расположенном на улице Невского, 10. Близится самый долгожданный и, пожалуй, самый семейный праздник — Новый год, и перед большинством особенно остро встаёт вопрос: где весело провести корпоратив и встретить главную ночь года? Здесь будет царить новогоднее настроение и все январские каникулы, ведь с 1 по 8 января для нас приготовили яркую развлекательную программу для всех возрастов.

В эти волшебные дни вас ждут шумное застолье на любой вкус в ресторанах комплекса, насыщенная развлекательная программа с разножанровыми артистами и коллективами, а также лазерным и пиротехническим шоу в подарок! Первыми праздничную эстафету с 15 по 30 декабря примут новогодние корпоративы, которые будут одновременно проходить в пяти ресторанах и пяти банкетных залах 'Резиденции Королей'. Доверьтесь профессионалам, и ваш корпоратив непременно пройдёт ярко и незабываемо! А для больших компаний от 20 до 450 человек предлагают уютные банкетные залы.

Подробности и бронирование — по телефону 376-400, 8-962-269-78-99.

Что может быть таинственнее и торжественнее, чем бал-маскарад? Впервые Зал торжеств королевы Луизы открывает свои двери в новогоднюю ночь! Вас ждёт ночь тайн, волшебства и откровений... Наденьте маски, дамы и господа! Всё это великолепие в два счёта перенесёт вас из ХХI в XIX век, где вы окажетесь в атмосфере аристократического общества. Роскошный зал с полом из редкого мрамора, огромной хрустальной люстрой и фресками авторской работы просто восхищает! Изысканная кухня от бренд-шефа 'Резиденции Королей', безусловно, порадует даже самого взыскательного гурмана. В программе праздника: бальные танцы, воздушная акробатика и варьете, скрипичный камерный квартет, живая музыка, анимационная программа в стиле маскарад, конкурсы с призами и новогодняя лотерея*, а также виновники торжества — Дед Мороз и его внучка Снегурочка. А чтобы воспоминания об этом потрясающем празднике сохранились на долгие годы, в зале будет установлена фотокабинка с мгновенной фотопечатью! Незабываемые эмоции гарантированы! Для комфортного семейного отдыха для детей до десяти лет предусмотрена скидка 50% и всю ночь будет работать детский центр развлечений 'Тридевятое Королевство'! Вся праздничная программа будет яркой и эффектной, ведь Зал торжеств королевы Луизы оснащён профессиональным техническим оборудованием и большим плазменным экраном. Маленьким гостям предоставляются бесплатное посещение игрового лабиринта и карта для игры в автоматы.

Для детей до десяти лет скидка 50%. Ведущий незабываемого торжества — Валентин Вахтин!31 декабря, начало в 21:00. 0+Бронирование столов по телефону 376-400. Также действует скидка по карте Клуба друзей 'Резиденции Королей'.

Потрясающий вокал, живая музыка, стильная хореография, искромётный юмор и пьянящая атмосфера кабаре! Пока в Зале королевы Луизы правит бал маскарад, в концертно-банкетном зале проходит задорный Новый год с национальным колоритом — 'Кабаре а-ля Русс'! Для маленьких гостей также всю ночь будет работать детский центр развлечений. Всех гостей в эту праздничную ночь ждут зажигательные танцы, яркое развлекательное шоу в новогодней стилистике, любимые песни, конкурсы и потрясающие блюда от бренд-шефа комплекса! Для детей до десяти лет скидка 50%. И конечно, обязательный атрибут, без которого просто невозможно представить Новый год в России — трансляция новогоднего обращения президента РФ на огромном светодиодном экране.31 декабря, начало в 21:00. Бронирование столов — по телефону 376-400. Также действует скидка по карте Клуба друзей 'Резиденции Королей'.

Будет! Требуете продолжения банкета? Каждый день с 1 по 8 января развлекательный комплекс 'Резиденция Королей' предлагает насыщенную программу для всех!

Поэтому если вы по каким-то неведомым причинам пропустили показы этого невероятного шоу, советуем не раздумывая приобрести билеты для себя и своих родных! На новогодних каникулах театр-кабаре 'Резиденции Королей' покажет музыкальную шоу-программу 'Кабаре а-ля Русс' в концертно-банкетном зале 'Королевский Дворик'. А после можно продолжить удивительный вечер в пивоварне 'Брецель', где нам покажут выступления разножанровых артистов и предложат остаться на зажигательные танцы под живой вокал арт-группы развлекательного комплекса.

Качественный гладкий лёд, зажигательные музыкальные сеты, 'счастливые часы', буфет и большая бесплатная парковка! Но если вы любите активный семейный отдых, то добро пожаловать на большой крытый ледовый каток 'Резиденции Королей'! Помимо дневных сеансов, для любителей энергичной музыки и ночного катания предусмотрена дискотека на льду! Кататься — одно удовольствие, особенно учитывая, что непредсказуемая калининградская погода никак не сможет испортить отдых. Приходите и докажите, что танцевать можно не только в клубах, но и на льду.

Подробную афишу мероприятий и расписание сеансов ледового катка смотрите на сайте развлекательного комплекса 'Резиденция Королей' www.rk-rk.ru или в социальных сетях.

История ярких впечатлений начинается в 'Резиденции Королей'!

А. Адрес: ул. Невского, 10 Телефон +7 (4012) 300-360 www.rk-rk.ru

Материал к публикации подготовил