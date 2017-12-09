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Калининград примет международный кинофестиваль "Край света"

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Калининградская область примет международный кинофестиваль 'Край света', который состоится осенью 2018 года.

В этом году мы начали реализацию системы рибейтов, — подчеркнул глава региона Антон Алиханов при обсуждении в правительстве вопросов подготовки к событию. — Появление нового кинофестиваля, безусловно, способно создать дополнительные условия для развития культурно-событийного туризма в Янтарном крае'. 'В Калининградской области уже много лет достаточно успешно проводятся кинофестиваль 'Балтийские дебюты', международный фестиваль короткометражного кино 'Короче' и другие.

Из регионального мероприятия за семь лет он превратился в событие федерального масштаба. По словам генерального продюсера международного кинофестиваля 'Край света' Алексея Аграновича, проект с 2011 года реализуется в Южно-Сахалинске.

По замыслу организаторов, все это должны быть картины о современной жизни, на актуальные темы, ориентированные в первую очередь на молодую, активную аудиторию от 14 до 35 лет, а также на широкие круги неравнодушных, интересующихся зрителей любого возраста'. 'Главная конкурсная программа на первом кинофестивале в Калининградской области предполагается не очень большой — это 8-9 полнометражных игровых фильмов, — сказал Агранович. — Фильмы приглашаются со всего мира, из любых стран и континентов, при этом обязательным является участие России.

Рассматриваются площадки Драмтеатра, Центра культуры молодёжи, Кафедрального собора и КГТУ. Сейчас организаторы выбирают место для проведения кинофестиваля.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Калининград примет международный кинофестиваль "Край света"
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Калининград примет международный кинофестиваль "Край света"