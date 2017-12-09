В Киеве Михаил Саакашвили задержан и отправлен в СИЗО

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко. В Киеве задержан и помещён в СИЗО экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

'Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. О задержании политика украинский генпрокурор написал в своём Facebook. Задержанный помещен в изолятор временного содержания', — сообщил Луценко.

При задержании никто из посторонних не пострадал, уточнили правоохранители. В Национальной полиции страны подтвердили, что Саакашвили задержали в одном из спальных районов Киева и доставили к следователю.

По сообщению юриста, политик объявил бессрочную голодовку, пишет BBC. К Саакашвили допустили его адвоката Руслана Чернолуцкого.

В случае если будет принята мера пресечения - арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку', — заявил адвокат. 'Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от принудительного питания он также отказывается.

Украинские власти призвали сторонников экс-президента Грузии воздержаться от штурма СИЗО. Окончательное решение о мере пресечения для Михаила Саакашвили будет принимать суд.

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