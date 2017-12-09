В Ладушкине пожилую женщину задавило грузовым поездом
09-12-2017 14:32  
Федерация бобслея России предложила спортсменам поехать на Олимпиаду-2018
09-12-2017 08:59  
“Лучшие выбирают лучших”: в Калининграде вручили премию “Профи — итоги 2017 года”
09-12-2017 06:19  
Калининград примет международный кинофестиваль "Край света"
09-12-2017 05:03  
Где встретить 2018 год и провести незабываемый новогодний корпоратив
09-12-2017 04:08  
С чего стоит начать обучение торговле на Форекс
09-12-2017 03:24  
Кропоткин: За год число сторонников «Единой России» в Калининградской области выросло на 99 %
09-12-2017 01:43  
Скончался артист театра и кино Леонид Броневой
09-12-2017 01:16  
В Киеве Михаил Саакашвили задержан и отправлен в СИЗО
09-12-2017 00:45  
Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет
08-12-2017 16:06  
Правительство Польши отправлено в отставку
08-12-2017 15:49  
Алексей Милованов покинул пост главного редактора “Нового Калининграда.ру”
08-12-2017 15:26  
"Очередной обман": Алиханов рассказал про мошеннические схемы при вывозе мусора в регионе
08-12-2017 15:20  
Губернатор: «Я не отслеживаю работу Янтарного комбината и тех, кто у них что-то покупает»
08-12-2017 15:14  
В Калининграде осудили бывшего пристава, пытавшегося присвоить Mercedes умершего должника
08-12-2017 14:57  
» » В Киеве Михаил Саакашвили задержан и отправлен в СИЗО

В Киеве Михаил Саакашвили задержан и отправлен в СИЗО

Общество
67
0

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко. В Киеве задержан и помещён в СИЗО экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

'Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. О задержании политика украинский генпрокурор написал в своём Facebook. Задержанный помещен в изолятор временного содержания', — сообщил Луценко.

При задержании никто из посторонних не пострадал, уточнили правоохранители. В Национальной полиции страны подтвердили, что Саакашвили задержали в одном из спальных районов Киева и доставили к следователю.

По сообщению юриста, политик объявил бессрочную голодовку, пишет BBC. К Саакашвили допустили его адвоката Руслана Чернолуцкого.

В случае если будет принята мера пресечения - арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку', — заявил адвокат. 'Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от принудительного питания он также отказывается.

Украинские власти призвали сторонников экс-президента Грузии воздержаться от штурма СИЗО. Окончательное решение о мере пресечения для Михаила Саакашвили будет принимать суд.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В Киеве Михаил Саакашвили задержан и отправлен в СИЗО
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Киеве Михаил Саакашвили задержан и отправлен в СИЗО