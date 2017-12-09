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“Лучшие выбирают лучших”: в Калининграде вручили премию “Профи — итоги 2017 года”

Общество
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В онлайн-голосовании приняли участие три тысячи человек. Конферансье сразу рассказали о нововведении: впервые в 14-летней истории премии каждый житель региона смог поучаствовать в определении кандидатов в борьбе за главную награду, проголосовав на сайте “Профи —  итоги 2017”. Итоги голосования оценивали десять членов экспертного совета, куда вошли лауреатов премии прошлых лет.

Мы определим сегодня лауреатов, которые это заслужили своим трудом за этот непростой год. “Лучшие выбирают лучших. Мы со своей стороны правительства Калининградской области будем продолжать поддерживать бизнес”, — заявил почетный гость церемонии Антон Алиханов. У нас каждый год непростой и следующий год, наверное, проще не будет.

А гран-при в этой номинации достался проекту по строительству стадиона к ЧМ-2018. В номинации “Проект года” победил недавно открытый новый корпус аэровокзального комплекса в аэропорту “Храброво”.

Инвестором года назвали торговый дом “Семья”, а брендом года — рыбокомбинат “За Родину”. Премию в номинации “Событие года” получил Центр женского здоровья Калининградской областной клинической больницы.

Фото: Александр Подгорчук Глава медиахолдинга 'Западная пресса' Марина Васильева.

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, которая поднялась на сцену за наградой, пообещала продолжение проекта: “Мы идем дальше и на следующий год создаем мобильный “Кванториум” для того, чтобы такие формы занятости для нашей детворы были доступны во всех муниципальных образованиях”. Открытием года назвали детский технопарк “Кванториум”.

Фото: Александр Подгорчук Глава администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой.

им. Первое место в номинации “Инженер года” заняли сразу два человека —  Максим Патрушев и Наталья Шушарина, которые вместе работали над проектом в Институте живых систем БФУ. Канта.

Прикладные программы для бизнеса этих подростков были отобраны из 12 заявленных на конкурс. В рамках специальной номинации “Юные дарования” главная премия не вручалась, но дипломами были отмечены четверо школьников из разных муниципалитетов Калининградской области:Владислав Баерман, Алексей Владимиров, Петр Петраков, Владислав Калимов. Все номинанты получат статус стипендиатов фонда 'Новые таланты'.

Отмеченные дипломами работы размещены на сайте премии. Еще одна новинка этого года - конкурс 'Корпоративное кино', в финал которого вышли 30 работ.  Лауреатами по различным номинациям стали Калининградский областной драматический театр, “Кениг-массаж”, “Нежинская молочная фабрика”, “ДолговГрупп”, “Балтийское золото”.

Учредители проекта — деловое издание для профессионалов 'Профи' и HR-агентство 'Персонал-Янтарь'.  Премия 'Профи — итоги года' проводится в Калининграде ежегодно начиная с 2003 года, является одним из главных деловых событий региона, собирает лидеров региональной экономики, широкий круг представителей делового сообщества, власти и массмедиа. Соорганизатор и генеральный партнёр — Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: “Лучшие выбирают лучших”: в Калининграде вручили премию “Профи — итоги 2017 года”
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“Лучшие выбирают лучших”: в Калининграде вручили премию “Профи — итоги 2017 года”