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Алиханов: Обваливающиеся склоны в Пионерском выглядят угрожающе
09-12-2017 00:56  
» » Алиханов: Обваливающиеся склоны в Пионерском выглядят угрожающе

Алиханов: Обваливающиеся склоны в Пионерском выглядят угрожающе

Общество
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Об этом, в субботу, 9 декабря, во время рабочего выезда журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Обваливающиеся склоны у променада в Пионерском выглядят угрожающе.

Выглядит угрожающе. 'Эти березы, которые буквально в воздухе висят, пляжа которого нет. Мы шли с главой Пионерского Евгением Михейкиным, я ему говорю, почти как в Светлогорске выглядит, это уже как злая шутка', — заявил Алиханов.

 11 декабря планируется провести совещание с руководителями всех приморских муниципалитетов. Глава области сообщил, что региональные власти будут помогать городу в вопросах берегоукрепления.

Далее нужно привлекать специалистов, так как есть критика. 'Будем обсуждать комплексную программу защитных сооружений, и развития наращивания пляжей. Следует понимать, что нам надо срочно что то делать, нет времени заниматься долгим проектированием', — отметил губернатор.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Алиханов: Обваливающиеся склоны в Пионерском выглядят угрожающе
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Алиханов: Обваливающиеся склоны в Пионерском выглядят угрожающе