В Пионерском ликвидируют крупную стихийную парковку на ул. Комсомольской

Комсомольской и обустроить там зону для массовых мероприятий. Власти Пионерского намерены ликвидировать крупную стихийную городскую парковку на ул. Об этом в субботу, 9 декабря, журналистам сообщил глава администрации Пионерского Евгений Михейкин.

Однако собственник никак её не использовал. По его словам, земельный участок в районе Армейской у спуска к морю, который автомобилисты сейчас приспособили под парковку, был продан администрацией много лет назад.

Это хорошее место для того, чтобы сделать площадь, открыть кафе', — отметил Михейкин. 'Мы инициировали процедуру возврата в муниципальную собственность участка через суд.

На территории, где сейчас стихийная автостоянка, после реконструкции можно будет проводить городские праздники. Глава администрации также отметил, что после того, как началось строительства порта, появилась необходимость искать новую площадку для массовых мероприятий.

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