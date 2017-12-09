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» » Полиция разыскивает мужчину, пропавшего по пути в Германию на собственном автомобиле

Полиция разыскивает мужчину, пропавшего по пути в Германию на собственном автомобиле

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Полиция Гусевского района разыскивает 27-летнего мужчину, который 27 октября выехал в Германию на собственном автомобиле Audi и с тех пор на связь ни с кем из родных и знакомых не выходил.

Носит крестик серебряный величиной около 3 см на серебряной цепочке крупного плетения. Был одет: красная ветровка с капюшоном на молнии, под курткой толстовка серого цвета с капюшоном на молнии, брюки спортивные цвета хаки,  на ногах кроссовки темно-серые на белой подошве, на голове кепка (бейсболка) черного цвета. При себе имел портфель чёрный кожаный с документами и мобильный телефон.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области Алексей Альтман.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Полиция разыскивает мужчину пропавшего по пути в Германию на собственном автомобиле
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Полиция разыскивает мужчину, пропавшего по пути в Германию на собственном автомобиле