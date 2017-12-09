Быстрые и выгодные микрозаймы в Казахстане
09-12-2017 17:52  
Учёные нашли связь между оральной контрацепцией и раком груди
09-12-2017 17:42  
Федосеев: Белые мосты на Нижнем озере стали для нас большим сюрпризом
09-12-2017 15:20  
В Ладушкине пожилую женщину задавило грузовым поездом
09-12-2017 14:32  
Федерация бобслея России предложила спортсменам поехать на Олимпиаду-2018
09-12-2017 08:59  
Ярошук : Я в шоке от равнодушия своих подчинённых
09-12-2017 07:10  
Полиция разыскивает мужчину, пропавшего по пути в Германию на собственном автомобиле
09-12-2017 06:49  
“Лучшие выбирают лучших”: в Калининграде вручили премию “Профи — итоги 2017 года”
09-12-2017 06:19  
В Калининграде в футбольном матче-марафоне сыграют 600 человек
09-12-2017 05:50  
Калининград примет международный кинофестиваль "Край света"
09-12-2017 05:03  
Где встретить 2018 год и провести незабываемый новогодний корпоратив
09-12-2017 04:08  
С чего стоит начать обучение торговле на Форекс
09-12-2017 03:24  
Кропоткин: За год число сторонников «Единой России» в Калининградской области выросло на 99 %
09-12-2017 01:43  
Скончался артист театра и кино Леонид Броневой
09-12-2017 01:16  
Алиханов: Обваливающиеся склоны в Пионерском выглядят угрожающе
09-12-2017 00:56  
» » Ярошук : Я в шоке от равнодушия своих подчинённых

Ярошук : Я в шоке от равнодушия своих подчинённых

Общество
100
0

Об этом Александр Ярошук в субботу, 9 декабря заявил журналистам во время объезда городских дворов, которые попали в программу по благоустройству 'Формирование комфортной городской среды'. Глава Калининграда шокирован равнодушием, с которым некоторые его подчинённые относятся к проблемам горожан.

 Глава города посетовал, что ответственные за реализацию программы по благоустройству чиновники не увидели, что здесь 'переплыть можно только на лодке'. В одном из дворов по улице Портовой Ярошук обратил внимание на огромную лужу, которая мешает проходу жителей к подъездам и к мусорке.

Тем более что это наша земля, муниципальная, деньги нашли бы быстро, чтобы людям сделать дорогу. 'Ну как этого можно было не увидеть? От этого равнодушия своих подчинённых я, конечно, в шоке', — сказал Ярошук. Буду в понедельник серьёзно разговаривать со своими подчинёнными и наказывать.

Ранее LiveKenig опубликовал список адресов 27 дворов, которые будут благоустроены в рамках этой программы. С начала 2017 года в Калининграде реализуется программа 'Формирование комфортной городской среды'.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Ярошук : Я в шоке от равнодушия своих подчинённых
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Ярошук : Я в шоке от равнодушия своих подчинённых