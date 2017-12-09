Ярошук : Я в шоке от равнодушия своих подчинённых

Об этом Александр Ярошук в субботу, 9 декабря заявил журналистам во время объезда городских дворов, которые попали в программу по благоустройству 'Формирование комфортной городской среды'. Глава Калининграда шокирован равнодушием, с которым некоторые его подчинённые относятся к проблемам горожан.

Глава города посетовал, что ответственные за реализацию программы по благоустройству чиновники не увидели, что здесь 'переплыть можно только на лодке'. В одном из дворов по улице Портовой Ярошук обратил внимание на огромную лужу, которая мешает проходу жителей к подъездам и к мусорке.

Тем более что это наша земля, муниципальная, деньги нашли бы быстро, чтобы людям сделать дорогу. 'Ну как этого можно было не увидеть? От этого равнодушия своих подчинённых я, конечно, в шоке', — сказал Ярошук. Буду в понедельник серьёзно разговаривать со своими подчинёнными и наказывать.

Ранее LiveKenig опубликовал список адресов 27 дворов, которые будут благоустроены в рамках этой программы. С начала 2017 года в Калининграде реализуется программа 'Формирование комфортной городской среды'.

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