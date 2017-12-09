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Федосеев: Белые мосты на Нижнем озере стали для нас большим сюрпризом

Общество
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Соответствующую точку зрения во время рабочего выезда в Пионерский озвучил вице-премьер правительства области Максим Федосеев. Проект благоустройства набережных Нижнего озера в Калининграде не завершён и будет доработан в соответствии со всеми предложениями бюро «Стрелка» в 2018-2019 годах. В частности, областные власти собираются обязать администрацию города переделать косметический ремонт на Университетском и Музейном мостах. Часть уже выполненных работ муниципалитету предстоит переделать.

Я понимаю, если бы мы жили на Тенерифе или в солнечной Испании. «Белые мосты были для нас большим сюрпризом. Мы в любом случае обяжем город привести их в порядок. А у нас мосты белые за минуту превращаются в мосты грязные. По самой территории озера: у нас изначально первая задача, и мы так со «Стрелкой» договаривались, что до чемпионата мира обеспечиваем нормальную пешеходную зону до второго моста включительно. Это не бетон, это покраска сверху, думаю, до весны ее еще и обдерут ногами, придумаем, что с ней сделать. В эти сроки мы реально не успевали выполнить все работы, которые мы планировали со «Стрелкой», - сообщил Федосеев.

Губернатор Антон Алиханов в свою очередь предположил, что «в таком виде» набережная Нижнего озера оставаться не должна, и заверил, что освещение и озеленение территории будут сделаны в соответствии с проектом архитектурного бюро.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Федосеев: Белые мосты на Нижнем озере стали для нас большим сюрпризом
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Федосеев: Белые мосты на Нижнем озере стали для нас большим сюрпризом