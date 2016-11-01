В Кёнигсберге возложили цветы к мемориалу жертв репрессий СССР

В день памяти жертв политических репрессий в СССР, соратники и сторонники БАРС возложили цветы на единственный в Калининградской области мемориал, посвящённый невинным жертвам советского террора, установленный русскими немцами и располагающийся на территории Немецко-Русского Дома в Кёнигсберге.
Отдать дань памяти миллионам умученных в советских застенках и в системе ГУЛАГа граждан СССР собрались вместе русские националисты БАРС и члены общества русских немцев, возглавляемые В.Я. Гофманом, а также особо приглашённые лица.
От имени нашей организации выступили глава БАРС Александр Оршулевич и его заместитель Игорь Крестов. После акции возложения цветов продолжилось непринуждённое общение её участников — потомков репрессированных и просто активных граждан нашего города, которые близко к сердцу принимают трагическую историю России.
Балтийский Авангард Русского Сопротивления (БАРС) Материал к публикации подготовил Отдел новостей.