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В Кёнигсберге возложили цветы к мемориалу жертв репрессий СССР

Фото: Б.А.Р.С.
Общество
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В Кёнигсберге возложили цветы к мемориалу жертв репрессий СССРВ Кёнигсберге возложили цветы к мемориалу жертв репрессий СССРВ Кёнигсберге возложили цветы к мемориалу жертв репрессий СССРВ Кёнигсберге возложили цветы к мемориалу жертв репрессий СССРВ Кёнигсберге возложили цветы к мемориалу жертв репрессий СССР
В день памяти жертв политических репрессий в СССР, соратники и сторонники БАРС возложили цветы на единственный в Калининградской области мемориал, посвящённый невинным жертвам советского террора, установленный русскими немцами и располагающийся на территории Немецко-Русского Дома в Кёнигсберге.

Отдать дань памяти миллионам умученных в советских застенках и в системе ГУЛАГа граждан СССР собрались вместе русские националисты БАРС и члены общества русских немцев, возглавляемые В.Я. Гофманом, а также особо приглашённые лица.

От имени нашей организации выступили глава БАРС Александр Оршулевич и его заместитель Игорь Крестов. После акции возложения цветов продолжилось непринуждённое общение её участников — потомков репрессированных и просто активных граждан нашего города, которые близко к сердцу принимают трагическую историю России.

Балтийский Авангард Русского Сопротивления (БАРС) Материал к публикации подготовил Отдел новостей.
Теги: Кёнигсберг Национализм репрессии СССР БАРС
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