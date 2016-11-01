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Специальный репортаж о ситуации в Калининграде

Фото: Б.А.Р.С.
Общество
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На телеканале «Россия-24» в эфир вышел специальный репортаж о ситуации в Калининграде в связи с инициативой БАРС по возвращению городу исторического названия — Кёнигсберг.

Сюжет, как и полагается, ангажированный и тенденциозный. Не включили в обзор многих авторитетных сторонников инициативы, например, профессора философии БФУ им. И. Канта Леонарда Калинникова и клирика РПЦЗ иеромонаха Николая (Мамаева). Однако, не сравнить с заказной порнографией от директора ГТРК «Калининград» Н. Долгачёва.

Из моего двухдневного интервью выбрали, конечно, те слова, которые можно было «вписать» в конспирологическую канву повествования. Но и они огнём правды обжигают носителей советской лжи, не позволяя в то же время фальсифицировать политическую позицию БАРС:



«…Само название — оно даёт жителям возможность самоидентификации. Кенигсберг это Европа, а Калининград это Азия. Калининград — это советский террор, это ГУЛАГи. Калининград — это то прошлое, которое связано с очередями в магазины, с талонами, с отсутствием паспортов, с раскулачиванием, с расказачиванием. А Кенигсберг это центр Европы, это город-философ, это территория европейской культуры».

P.S. Полная версия репортажа доступна по ссылке на официальном канале «Россия-24» в YouTube. Государственному телеканалу РФ, пользующемуся бесплатными услугами американского видеохостинга, как оказалось, не чужды блага западной цивилизации. Материал к публикации подготовил Отдел новостей.
Теги: Кёнигсберг Национализм Оршулевич
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