Пожилую женщину в Калининграде судят за плакат

На 28 ноября 2016 года назначено судебное заседание по делу жительницы Калининграда Ольги Малышевой, в отношении которой 16 октября 2016 года во время пикета оппозиции в сквере космонавтов на проспекте Мира полицией был составлен административный протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Женщина держала в руках плакат с надписью «Нет войне!» и перечёркнутым изображением президента РФ В.В. Путина.Начало заседания в 10:00, Центральный районный суд города Калининграда. Материал к публикации подготовил