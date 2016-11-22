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Пожилую женщину в Калининграде судят за плакат

Фото: Яков Григорьев
Общество
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На 28 ноября 2016 года назначено судебное заседание по делу жительницы Калининграда Ольги Малышевой, в отношении которой 16 октября 2016 года во время пикета оппозиции в сквере космонавтов на проспекте Мира полицией был составлен административный протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Женщина держала в руках плакат с надписью «Нет войне!» и перечёркнутым изображением президента РФ В.В. Путина.

Начало заседания в 10:00, Центральный районный суд города Калининграда. Материал к публикации подготовил Отдел новостей.
Теги: Россия без Путина суд за плакат Ольга Малышева Калининград Кёнигсберг
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