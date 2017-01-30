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Конституция РФ запрещает цензуру и диктат какой-либо идеологии в стране

Общество
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Александр Оршулевич: только что мне звонил старший помощник прокурора М.М. Львов из Калининградской Областной прокуратуры и пригласил прибыть к нему на церемонию вручения мне нового «предостережения» о недопустимости «экстремистской деятельности».

Очередная безосновательная и клеветническая бумага, надо полагать. Поскольку Конституция России запрещает цензуру и диктат какой-либо идеологии в стране, подобными нелепыми мерами «прокурорского реагирования» власти пытаются заткнуть рот свободомыслящим гражданам.

В сентябре прошлого года багратионовский районный прокурор уже заподозрил в моей поддержке инициативы возвращения городу Калининграду исторического названия Кёнигсберг признаки «нарушения территориальной целостности».

Естественно, я сразу обжаловал это абсурдное предостережение, порочащее мою деловую репутацию подозрениями в противоправной деятельности. Но багратионовский судья встал на сторону прокурора.

Поэтому через две недели, 8 февраля 2017 года в 10:00 в Областном суде будет рассматриваться моя апелляция на решение багратионовского районного суда об оставлении моего иска против действий прокуратуры без удовлетворения.

Приглашаю всех горожан, желающих меня поддержать, а также журналистов и других заинтересованных лиц, на заседание суда. Материал к публикации подготовил Отдел новостей, со ссылкой на пресс-службу издания Александр Оршулевич.
Теги: Кёнигсберг Оршулевич БАРС
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