Принудить «отказаться от политической деятельности» — иначе «ликвидация»!

Тут на неделе главу региональной организации «БАРС» Александра Оршулевича вызвали повесткой на допрос в ФСБ в качестве свидетеля явившиеся к нему лично обитатели здания на Советском, 3, где раньше располагалось Geheime Staatspolizei (Гестапо). В повестке был указан и номер уголовного дела, по которому его будут допрашивать - №011635/16. По какой статье возбуждено данное уголовное дело и в связи с чем, в тексте повестки не уточнялось. Однако я сразу же предположил, что чекисты «раскручивают» очередное «экстремистское дело», и не ошибся.Ведь буквально за день до вручения повестки Александра вызывали в прокуратуру для объявления ему нового«предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности». Из прокуратуры для вызова ему звонил лично «главпрокурор области по части экстремизма» М.М. Львов.И вот, на следующий день после допроса 1 февраля, Александр опубликовал в посте на своей странице подробности о том, что именно происходило в кабинете следователя ФСБ во время этого следственного действия, и какие «меры воздействия» в отношении «БАРС» сотрудники этого ведомства вместе с Львовым, который там также присутствовал, решили принять. Из поста Александра следует, что ФСБ и областной прокуратуре, очевидно, «поступил заказ» на устранение «БАРС» из политического поля, и они решили сделать это с помощью методики, основанной на абсурдных по смыслу и содержанию ультиматумах.Само уголовное дело №011635/16, как выяснилось, касается случаев оставления неизвестными надписей на советских памятниках. Не исключено, что при помощи нехитрых махинаций в целях фабрикации (а на этом чекисты, что называется, «собаку съели»), Александра могут перевести из статуса свидетеля уже в статус подозреваемого, а затем и обвиняемого. Карательно-репрессивные структуры склонны действовать по подобной схеме, сначала приглашая в качестве свидетеля потенциального обвиняемого, что и называется «раскруткой».Стоит добавить, что сам Александр Оршулевич какую-либо причастность к упомянутым выше случаям, естественно, отрицает. В том же кабинете, где происходил допрос Оршулевича, из рук прокурора Львова ему было вручено пресловутое «предостережение», подписанное лично облпрокурором Табельским. Суть его сводилась к предъявлению к организации «БАРС» следующих квазизаконных требований (кратко перечисленных Александром в своём посте):Отказаться от политической деятельности, то есть прекратить ставить перед общественным объединением БАРС политические цели и формулировать политическую программу (ФЗ №95 «О политических партиях»).Исключить из названия организации национальный аспект (п. 10 ст. 9 ФЗ №95 «О политических партиях»).Разрешить сотрудникам силовых структур и гражданских ведомств существующего режима становиться членами организации (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ). 4. Исключить из организации А. Оршулевича как ранее судимого по экстремистской статье 280 УК РФ (п. 4 ст. 19 ФЗ №82 «Об общественных объединениях»). 5. Принять конкретные организационные меры по устранению вышеперечисленных нарушений в двухмесячный срок».По поводу этих требований и самих формулировок я исчерпывающе высказался в своём комментарии к посту Александра Оршулевича: «Вот «оригинальная» методика чекистов по борьбе с организациями из протестного поля на примере «БАРС». Вскоре, видимо, и отдельно взятых активистов захотят попытаться принудить «отказаться от политической деятельности», с «предостережением», что в противном случае они подлежат «ликвидации в судебном порядке».А там недалеко и до «внесудебного порядка», и «здравствуй новый 37-й». Добавлю, что лично я, как известно, далеко не сторонник «восстановления престола православных царей» и не являюсь русским националистом. Но члены «БАРС», выступающие за десоветизацию, возвращение Кёнигсбергу исторического названия, а также осуждающие конфликт с Украиной, представляют из себя на локальном протестном поле региона наиболее адекватную и непримиримую к режиму протестную силу из националистов.Под пресловутую дудку «повестки кремля для ручных националистов» никогда не плясали, насколько мне известно. Потому их и ликвидируют, раз не могут «подмять под себя». Причём, пишут об этом откровенно, исходя из «требований», предъявленных режимом к «БАРС»». Но в этой публикации я хотел затронуть и ещё один немаловажный, на мой взгляд, аспект.После публикации Александром постов на тему, связанную с этим допросом и вручением ему «предостережения» с ультиматумами, они не оставили равнодушными пользователей социальных сетей, по большей части – местных активистов. И тут я заметил одну особенность. Несмотря на то, что все они понимают абсурдный характер изложенного в таких «предостережениях», всё же происходит поляризация мнений в довольно существенном вопросе – «каким образом можно этому противодействовать?».Как нужно гражданину отвечать государству в данном случае, и какой ответ будет лучшим как наиболее действенная мера. Есть те, кто уверены в том, что «предостережения надо попросту игнорировать», потому что в случае обжалования «будет очередная отписка», так что «это всё бесполезно». В суде «всё заранее против вас» и «вы ничего не добьётесь и не докажете».Другие же, как и я в том числе, считают, что процедурами обжалования пренебрегать вовсе не стоит, а как раз наоборот. Чтобы раз и навсегда свести эту тему к какому-то общему знаменателю, постараюсь доходчиво изложить свою позицию по данному вопросу. Существует расхожее выражение о том, что если не можешь изменить саму ситуацию, необходимо изменить своё к ней отношение.Если принять во внимание и теорему Томаса, вопрос в том, в какую сторону его менять и в каком конкретно случае. К примеру, вы свободомыслящий гражданский активист, но живёте в условиях диктатуры. Вы сталкиваетесь с примерами явной несправедливости к себе со стороны органов государственной власти по политическим мотивам. И с «оруэллизацией» окружающей действительности вы мириться явно не желаете.Но как вам такую ситуацию воспринимать, и каким образом на неё реагировать, если в вашем городе, регионе, стране в целом… пока не созрели предпосылки для массового гражданского протеста, в котором вы бы и рады поучаствовать? А к какой тактике действий вы будете склонны, к примеру, когда против вас решают орудовать квазизаконными мерами репрессивного характера? Немного сузим тему.Упомянутые выше «предостережения» как вид «меры прокурорского реагирования» являются одним из инструментов «воздействия» на «больно умных» и «шибко требовательных», в случае, когда оснований для возбуждения против вас какого-либо уголовного дела пока нет, а глаза вы мозолите, и «погрозить пальчиком» вам очень хочется. Государство, видите ли, «передовыми темпами производства» каждый год «наращивает» всё больший репрессивный инструментарий, а вы власть не любите, публично об этом заявляете, и ещё не в тюрьме.«Не порядок», — считают во властных кабинетах, и просят ФСБ или прокуратуру «принять меры» в вашем отношении. Исполнители, в свою очередь, не без должного рвения проработав этот вопрос, и поняв, что дело на вас может и не завести, но отчитываться то надо, как раз и решают прибегнуть к такого рода «мере», как «вынесение прокурорского предостережения». И как в данном случае реагировать вам? Избегать получения любыми способами?То есть, «спрятаться в домик», считая это «актом гражданского неповиновения». Игнорировать «бредовую бумажку»? Обжаловать то всё равно «бесполезно», верно? Есть такой известный афоризм Уильяма Джеймса: «Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, — это тоже выбор». Аналогично и тут. Если вы задаётесь вопросом, игнорировать ли объявленное вам «предостережение» или обжаловать его, и в итоге не обжалуете, то выбираете позицию — «официально промолчать», без попытки защитить свои законные права и интересы.Если вы не озвучиваете свою позицию официальным образом, органам репрессивной химеры куда проще потом будет сказать всё за вас в суде уже заранее подготовленными бумагами. На любые ваши возражения вам скажут – «почему не обжаловали?». В то время как гораздо логичней с вашей стороны после получения т.н. «предостережения о недопустимости…», уложившись в необходимые сроки, написать ваш официальный «ответ» — жалобу в суд или вышестоящую инстанцию по линии прокуратуры.В случае Александра, раз была подпись облпрокурора, то в Генеральную прокуратуру, или в суд. По судебной линии тут получается более длинная «цепочка» вплоть до Верховного. Потому, чтобы больше их поизматывать, и выиграть для себя больший запас времени – то лучше начать цепочку обжалований с обращения в суд.Таким образом, не кто-то из «органов, структур и ведомств» станет инициатором решения вопроса о запрете «БАРС» в судебном порядке, а представители «БАРС» сработают на опережение и примут брошенный им вызов системы, сами обратившись в суд в целях защиты интересов своей организации. Причём, в суд первой инстанции должны быть представлены исчерпывающие доводы и контраргументы истца, представляющего организацию.Что приобщать к иску сразу, а что после через заявленные ходатайства, и каких свидетелей необходимо будет заслушать, в этом случае пусть решает истец. Напишу лишь о том, что «логика» прокурорских формулировок легко сводится к абсурду при правильном подходе. Она итак, по сути, абсурдна.Главное – уметь видеть и понимать эту суть, при этом, грамотно ссылаясь на законодательство, и исходя из здравого смысла. Ведь содержательная часть вышеуказанного «предостережения» просто «пестрит» тем, что можно и нужно оспаривать. Возьмём, скажем, пункт о критериях членства в организации «БАРС», где затрагивается вопрос о возможности становиться её членами сотрудникам силовых и гражданских ведомств режима Путина. Возражения в данном случае составить несложно.Как пример: «Организация «БАРС» и деятельность её членов от имени организации никоим образом не ограничивает и не поражает в конституционных правах каких-либо граждан РФ. Вопрос членства в организации в соответствии с её уставом действительно рассматривается с точки зрения ряда определённых критериев, суть которых разъясняется изъявившим желание вступить в «БАРС».Граждане осознанно и добровольно решают для себя, становиться им членами организации, либо нет. Граждане, которые не подпадают под критерии членства в организации, согласно Конституции и законодательству РФ имеют право вступать в иные организации, или создавать собственные общественные объединения.При этом, деятельность «БАРС» совершенно не носит какого-либо дискриминационного характера по отношению к гражданам, не подпадающим под критерии членства в организации, и целом, к каким-либо группам или категориям граждан по каким-либо признакам…». При этом, можно ещё указать и на дискриминационный характер самих прокурорских формулировок по отношению к «БАРС» и её членам. И т.д.Проще говоря, необходимо парировать то, что обращено против вас. Не оправдываться, а наступать самим. На каждую жалобу и на каждое ходатайство вам обязаны предоставлять ответ, настаивайте на развёрнутых ответах. Помнится, находясь в СИЗО, хорошенько изучая УК и УПК, я даже в качестве эксперимента опробовал тактику «DoS-атаки» на следователя запросами и ходатайствами по существу дела.Читая потом ответы, стал замечать откровенно грубые ошибки (немного «перегрузил», наверное). Непосредственно во время заседания также добивайтесь у стороны ответчика («представитель государства») ответов на ваши вопросы. При этом, грамотно их продумайте и хорошо подготовьтесь к заседанию (либо серии заседаний) в целом.Порой используйте и элементы непредсказуемости, мыслите нестандартно и т.д. Суть проста – не давайтесь им легко, раз уж они решили действовать против вас. Пусть даже и дана на все инстанции «генеральная установка сверху» на «синхронную» работу против вас, и ваш заведомый проигрыш. В любом случае, каковыми бы не были последующие решения судов, какими бы сами суды не были подконтрольными, и какие бы бредовые «отписки» вам не писали в ответ на ваши ходатайства, жалобы, обращения… путём знания своих прав и законодательства вы всё равно загоняете систему в угол, раз уж она ничего, кроме бреда выдать в вашем случае не может.Так вы вскрываете её гнилую суть и неадекватность. А это, в свою очередь, информационный повод. Поэтому главный принцип здесь – это не облегчать им их грязную работу, через которую они сами себя дискредитируют. А выбирая т.н. «игнор», даже не пытаясь обжаловать абсурдные решения и «предостережения» в вашем отношении, вы упрощаете задачу охранительным структурам режима и представителям системы путинского кривосудия по зачистке оппозиционного поля.Т.е. вы не сопротивляетесь на этом уровне, а легко даётесь в лапы, и даёте им повод думать, что с другими будет также легко. А советуя другим активистам (к примеру, не сталкивавшимся ранее с подобной «мерой прокурорского реагирования») «игнорировать бумажки», вводите их в заблуждение, и упрощаете работу органам по фабрикации каких-нибудь последующих дел против них.Тут всё просто: промолчал, значит смирился. И в угол загнаны уже вы, когда слышите в суде «почему не обжаловал?». Отмахнуться не получится, так что только вам решать, готовы ли вы к гражданскому отпору, или предпочтёте становиться жертвой. Лично я считаю, что даже один решительный гражданин, тем более, сознательный активист, знающий свои права и готовый их отстаивать, может противопоставить себя всей этой «великодержавной госхимере» вместе с её абсурдом, став для неё костью в горле. А если он не один? Вот почему власть так боится объединения сознательных граждан, их солидарности в защите общих прав. Выводы делайте сами.Материал к публикации подготовил