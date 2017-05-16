Шотокан, годзю-рю и киокушинкай: калининградские мастера каратэ рассказали о различных стилях

Мастера поведали о специфике стилей, влиянии каратэ на их жизнь и использовании техники боя вне додзё. 'Твой Бро' пообщался с тремя сэнсеями, представляющими разные направления каратэ в Калининграде.

Скорее всего в начале моего пути мне этот стиль понравился внешне, а в процессе поглотил меня полностью. 'Техника Шотокана мне изначально была ближе, чем короткие движения и стойки. Чем дольше им занимаешься, тем больше горизонтов перед тобой открывается – двух или трёх жизней даже не хватит на то, чтобы постичь всё, чем богат Шотокан.

В то время были гонения, мы занимались в подвалах, полулесных массивах, вычищали поверхности для занятий и всегда оставляли кого-нибудь на «посту», чтобы в случае чего оперативно скрыться. Когда я только начинал заниматься, в 80-х, каратэ как такового ещё не было – оно существовало мифически, информация собиралась через третьи руки, через кальки и написание каких-то непонятных текстов. Считалось, что каратэ - чуждое нам искусство, его запрещали, потому что сами не понимали сути боевого искусства'.

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