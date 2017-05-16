«Янтарьэнерго» готово обеспечить энергоснабжением четырех резидентов индустриального парка «Храброво»

Площадка примыкает к территории будущего промышленного парка «Храброво». АО «Янтарьэнерго» завершило первый этап строительства трансформаторной подстанции между посёлками Храброво и Привольное Зеленоградского района. В начале мая АО «Корпорация развития Калининградской области» и АО «Янтарьэнерго» подписали соглашение о технологическом присоединении новых инфраструктурных объектов. Кроме базовой задачи — обеспечения калининградского аэропорта, к концу 2017 года подстанция будет готова передавать электричество и для нужд предприятий-резидентов калининградского технопарка. Об этом стало известно в понедельник, 15 мая, во время выезда врио губернатора Антона Алиханова на строительство подстанции 110 киловольт в Храброво.

Работы по подготовке строительства нового трансформатора и сопутствующей инфраструктуры для нужд индустриального парка выполняются за счет оборотных средств сетевого предприятия.

Но определенная степень доверия во взаимоотношениях с энергетиками появляется. «Мы долго обсуждали, будет это реализовываться или не будет. Места для оборудования, которое будет использовать «Корпорация развития области», «Янтарьэнерго» подготовило за счет оборотных средств, не имея еще четких юридических договоренностей», — прокомментировал врио губернатора Антон Алиханов. Мы испытываем удовлетворение от того, что и мы их не подводим, и они нам доверяют.

Это ООО «Балтинокс» (на 99 % принадлежит литовской компании «Мв Стилгруп»), занимающееся производством нержавеющей стали, ООО «БСК Сталь», ООО «Жуковский веломотозавод» и ООО «Лифт Сервис». Среди потенциальных резидентов промышленного парка в Храброво сегодня называют четыре компании. В настоящее время «Корпорация развития области» проводит геологические исследования, чтобы уже в 2018 году один из инвесторов мог приступить к строительству. По словам заместителя «Корпорации развития» Олега Скворцова, предприятия инвесторов уже размещены на схеме планировки будущего технопарка с учетом доступа к энергоресурсам.

Однако пусконаладочные работы здесь завершены, и уже в июне она будет готова обеспечить энергоснабжение аэровокзального комплекса. Подстанция в Храброво в настоящее время используется для собственных нужд.

К началу строительных работ в индустриальном парке подстанция будет полностью введена, и инвесторы смогут от неё получать электроэнергию», — рассказал генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. «Вчера мы как раз собрали схему постоянного энергоснабжения аэропорта.

Техническую возможность для этого энергетики планируют обеспечить к первому кварталу 2018 года. В перспективе промышленный парк «Храброво» сможет потреблять до 39 МВт электроэнергии.

Это соизмеримо, наверное, с нагрузкой всей прибрежной части Калининградской области. «Я не шучу, когда говорю, что “Корпорация развития Калининградской области” станет по сути самым крупным промышленным обладателем таких электрических мощностей. Сейчас мы видим потребность на уровне порядка 15 МВт. Мы обеспечим эту мощность, исходя из заявок. Но я думаю, что мы полностью электрифицируем территорию промышленного парка», — прокомментировал Игорь Маковский.

По оценкам заместителя директора «Корпорации развития» Олега Скворцова, одно предприятие занимает территорию от 2 до 5 га. Общая территория промпарка «Храброво» составляет 270 га. В планах «Корпорации развития области» — привлечение новых инвесторов и собственные инвестиции в инфраструктуру промышленного парка. Из первых четырёх резидентов самое энергоёмкое производство планируется у ООО «БСК Сталь», порядка 10 МВт.

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