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» » Стать Моникой Беллуччи или Софи Лорен: калининградок приглашают на конкурс звёздных двойников

Стать Моникой Беллуччи или Софи Лорен: калининградок приглашают на конкурс звёздных двойников

Общество
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Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе Калининградской художественной галереи. Калининградок приглашают на конкурс звёздных двойников, который состоится на закрытии выставки итальянского фотографа Джан Паоло Барбьери 'Мода и вымысел'.

Стать Моникой Беллуччи или Софи Лорен: калининградок приглашают на конкурс звёздных двойников

Участницами могут стать все желающие. Конкурс пройдёт в пятницу, 19 мая в рамках 'Музейной ночи - 2017'. Главный критерий — посетительницы должны прийти в этот вечер в образе кинодив, портреты которых представлены на фотовыставке 'Мода и вымысел'.

Регистрация звёздных двойников начнётся в 21:00 в Калининградской художественной галерее на Московском проспекте, 60-62. Победительница получит главный приз — профессиональную фотосессию от калининградского фотографа и презент от маэстро фэшн-фотографии Джан Паоло Барбьери. В пресс-службе учреждения также отметили, что все желающие в этот вечер смогут получить бесплатные мастер-классы у профессиональных визажистов. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Стать Моникой Беллуччи или Софи Лорен: калининградок приглашают на конкурс звёздных двойников
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Стать Моникой Беллуччи или Софи Лорен: калининградок приглашают на конкурс звёздных двойников