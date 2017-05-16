Стать Моникой Беллуччи или Софи Лорен: калининградок приглашают на конкурс звёздных двойников

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе Калининградской художественной галереи. Калининградок приглашают на конкурс звёздных двойников, который состоится на закрытии выставки итальянского фотографа Джан Паоло Барбьери 'Мода и вымысел'.

Участницами могут стать все желающие. Конкурс пройдёт в пятницу, 19 мая в рамках 'Музейной ночи - 2017'. Главный критерий — посетительницы должны прийти в этот вечер в образе кинодив, портреты которых представлены на фотовыставке 'Мода и вымысел'.

Регистрация звёздных двойников начнётся в 21:00 в Калининградской художественной галерее на Московском проспекте, 60-62. Победительница получит главный приз — профессиональную фотосессию от калининградского фотографа и презент от маэстро фэшн-фотографии Джан Паоло Барбьери. В пресс-службе учреждения также отметили, что все желающие в этот вечер смогут получить бесплатные мастер-классы у профессиональных визажистов.

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