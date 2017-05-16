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Администрация Светлогорска подала иск об изъятии земли под "стакан"
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Администрация Светлогорска подала иск об изъятии земли под "стакан"

Общество
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Соответствующее заявление было подано в арбитражный суд Калинингардской области 11 мая 2017 года. Прокуратура Светлогорского района обязала власти муниципалитета изъять у арендатора землю, на которой планировалось строительство 14-этажного апарт-отеля. Об этом сообщили в 'РИА 'Балтик плюс' в понедельник, 15 мая.

Администрация Светлогорска подала иск об изъятии земли под "стакан"

Динамо является муниципальное образование 'Светлогорский район', а арендатором ООО 'Солнечный спуск'. Собственником земельного участка площадью 2 250 кв.м на ул. В декабре 2016 года светлогорский межрайонный прокурор потребовал взыскать с компании 469 808 рублей за незаконную вырубку 44 деревьев.

На его месте планируется построить здание не выше пяти этажей. Ранее LiveKenig сообщал, что врио губернатора Антон Алиханов во время встречи с жителями Светлогорска отметил, что 'стакан' в городе не появится.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Администрация Светлогорска подала иск об изъятии земли под "стакан"
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Администрация Светлогорска подала иск об изъятии земли под "стакан"