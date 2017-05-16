Доходы прокуроров – 2016: обзор RUGRAD.EU

RUGRAD.EU попробовал выявить самого богатого и самого бедного представителя данной категории чиновников. На прошлой неделе на сайте региональной прокуратуры были опубликованы декларации о доходах калининградских прокуроров.

Уже третий год Беляков остается самым обеспеченным сотрудником областной прокуратуры. В 2016 году доход первого заместителя прокурора Калининградской области Павла Белякова составил 2,17 млн руб. м, гаражом (58 кв. Он владеет квартирой площадью 39 кв. м) находится у него в пользовании. м) и автомобилем ВАЗ 21043, еще одна квартира (49,8 кв. Ей принадлежит квартира (85 кв. Супруга зампрокурора заработала за минувший год 1,43 млн руб. м и гараж (20 кв. м), доля в квартире площадью 89 кв. Кроме того, в ее пользовании находится машиноместо (17,4 кв. м). м). м.) и земельный участок (487 кв.

В его пользовании находятся две квартиры (53 кв. Второй заместитель прокурора Александр Грицаенко заработал за год 1,79 млн руб. м). м и 65,9 кв. Иной собственности, кроме автомобиля УАЗ, в декларации зампрокурора не указано.

(в 2015 году — 1,77 млн руб.). Доход еще одного заместителя прокурора Александра Федорова за год увеличился до 1,95 млн руб. м. Он владеет квартирой площадью в 140,3 кв. руб. Годовой доход супруги зампрокурора составил 1,53 млн. м, жилой дом (88,6 кв. За ней значится земельный участок в 1000 кв. м). м) и нежилое хозяйственное строение (16 кв. м. В пользовании у семьи зампрокурора квартира площадью 45,3 кв.

(за 2015 год была указана сумма в 6,78 млн руб.). Годовой доход Вячеслава Гурковского, возглавляющего прокуратуру Московского района Калининграда, существенно снизился, составив в ушедшем году 1,43 млн руб. Супруга Вячеслава Гурковского, заработавшая за год более 800 тыс. Никакой собственности на его имя в декларации не записано. м), жилым домом (216,3 кв. руб., владеет двумя квартирами (43,5 и 49,2 кв. м. м) и двумя земельными участками площадью 500 и 900 кв. Ранее все это имущество находилось в собственности прокурора).

руб. Доходы прокурора Центрального района Константина Воронцова с 1,4 млн. руб. возросли до 1,52 млн. м), а также земельным участком площадью в 600 кв. Он владеет долями в квартирах (37,3 и 78,9 кв. Его супруге принадлежит автомобиль BMW X6. м.

(в 2015 году он составлял 1,37 млн руб.) владеет земельным участком площадью 8749 кв. Глава прокуратуры Ленинградского района Калининграда Александр Пиннекер с возросшим годовым доходом в 1,42 млн руб. м), находящимися в долевой собственности, а также неоконченным строением (144 кв. м и нежилым строением (672 кв. Также он внес в декларацию мотовездеход Arctic Cat 650 и автомобильный прицеп ЛАВ. м). м и жилой дом (158 кв. В пользовании Александра Пинеккера находятся 4 земельных участка общей площадью 2270 кв. Супруга прокурора владеет участком (728 кв. м). м), также в ее декларации появился автомобиль Toyota RAV4.

Никакой собственности, кроме автомобиля Volvo ХС70, на его имя не записано. Доход калининградского межрайонного природоохранного прокурора Дениса Кима за 2016 год составил 1,22 млн руб. м. В пользовании семьи прокурора находится дом площадью 142 кв.

(в 2015 году уровень его дохода был ниже и составлял 907 тыс. Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области Игорь Покшиватов задекларировал 1,15 млн руб. Какой-либо собственности за прокурором не значится. руб.). м) и жилой дом (76,3 кв. В пользовании Игоря Покшиватова две квартиры (63 и 43 кв. Его супруга, заработавшая 377 тыс. м). руб., владеет автомобилем Hyundai iX35.

Его доход составил 2,37 млн руб. Самым обеспеченным из муниципальных прокуроров в 2016 году стал глава прокуратуры города Балтийска Дмитрий Прохоров. м и гаражом (39,6 кв. Он владеет долей квартиры площадью в 87,4 кв. Супруга прокурора заработала в минувшем году 1,77 млн руб., в ее декларации указано два автомобиля: Volkswagen Passat и Nissan Mistral. м).

до 1,32 млн руб. Годовой доход руководителя прокуратуры Нестеровского района Эльчина Аскерова, ставшего в 2015 году лидером по общей сумме дохода среди муниципальных прокуроров, снизился с 2,65 млн руб.

был зарегистрирован у прокурора Озерского района Дмитрия Медведева, владеющего квартирой площадью 69,3 кв. Наименьший доход в 1,04 млн руб. На имя супруги прокурора записан только автомобиль Audi Q7. м.

Основная часть прокуроров по-прежнему не владеет земельными участками. Как и в 2015 году, годовой доход остальных руководителей прокуратуры, работающих в муниципалитетах Калининградской области, не превышает 1,4 млн руб.

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