Двухсотлетние гингко и буки: калининградцев приглашают познакомиться с уникальной дендроколлекцией зоопарка

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка. Калининградцев приглашают познакомиться с уникальной дендроколлекцией, состоящей из 1500 самых разных деревьев.

Её проведёт эколог Александра Королёва. Экскурсия из цикла 'Другой зоопарк' состоится в следующее воскресенье, 21 мая в 11:00.

Ну а уж кустов и цветов вообще не перечесть! 'Калининградский зоопарк — это не только 2000 животных трёхсот видов, но и полторы тысячи самых разных деревьев, начиная от древних исполинов, вроде двухсотлетнего бука и гингко и заканчивая краснокнижными дубами. Когда-то садово-парковое хозяйство Кёнигсбергского зоосада было особой гордостью горожан', — отметили в пресс-службе.

Уже в ближайшие дни они должны высадить порядка 400 бегоний. В зоопарке также добавили, что на сегодняшний день за всеми этими растениями ухаживают сотрудницы из садово-паркового отдела.

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