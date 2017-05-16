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В Калининграде разыскивают пенсионера с потерей памяти (фото)

Общество
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Об этом сообщают волонтёры группы 'Поиск пропавших людей Калининград. В Калининградской области ищут пропавшего пенсионера — Владимира Павловича Душеина. МАМА ЛЮДА'.

В Калининграде разыскивают пенсионера с потерей памяти (фото)

Внучка разыскиваемого предполагает, что он уехал в город на общественном транспорте. В понедельник, 15 мая, после 15:00 Владимир Павлович вышел из дома в Чкаловске. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

При себе имел ключи с брелком, на котором указаны адрес и номера телефонов для связи. Приметы пропавшего: невысокий рост, примерно 1 метр 70 см, седой с залысиной, был одет в тёмно-зелёную куртку. Внучка отмечает, что разыскиваемый страдает потерей памяти.

МАМА ЛЮДА' собрались идти на поиски пропавшего. В 22:30 по местному времени волонтёры группы 'Поиск пропавших людей Калининград. Сергеева и ул. Место сбора: пересечение ул. Всем желающим присоединиться к поиску рекомендуется взять по возможности фонарь. Пролетарская (парковка). Телефон для связи: 8 911 486 44 54, Александр.

МАМА ЛЮДА' / 'ВКонтакте' Фото: Группа 'Поиск пропавших людей Калининград.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде разыскивают пенсионера с потерей памяти (фото)
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В Калининграде разыскивают пенсионера с потерей памяти (фото)