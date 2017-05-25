С начала года польские пограничники аннулировали россиянам 173 визы

В это число входят как шенгенские туристические визы со сроком 90 дней, так и польские национальные со сроком пребывания до 1 года. В 2017 году польская пограничная служба аннулировала россиянам 173 визы. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Мирославу Александрович, пресс-секретаря Варминско-Мазурского отдела Пограничной службы в Кентшине.

Кроме того, некоторые россияне фигурировали в базах данных как нежелательные на территории Республики Польша и стран ЕС. Наиболее частой причиной отказа стала фальсификация документов для получения визы, а также несоответствие заявленной цели поездки реальной.

Еще одной существенной причиной для отказа россиянам во въезде на территорию Евросоюза стали неоплаченные штрафы и отсутствие нужной суммы денег, которой хватит на всё время поездки.

При этом всего в год выдается более 30 тыс. Для сравнения, Консульство РФ в Гданьске отказало в этом году в выдаче визы примерно 40 лицам. Другая статистика о визах, аннулированных прямо на границе, есть в калининградском пограничном управлении, но она пока не публиковалась. визовых документов. Среди выдаваемых российским консульством виз очень много так называемых «водительских», когда поляк может въехать на территорию России на грузовой машине или автобусе по работе, но российские пограничные службы иногда отказывают во въезде, если он поедет на личном автомобиле и с частной целью поездки.

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