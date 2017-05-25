Общество
Политика
Дети
Недвижимость
Автоновости
IT-новости
Презентации
Экономика
Культура
В Мире
Логин:
Пароль (
забыли?
):
Чужой компьютер
Войти через:
Войти
Регистрация на портале
Чтобы могла дышать: в Калининграде собирают деньги трёхлетней тяжелобольной девочке
25-05-2017 17:42
Стало известно, когда в обращение поступят купюры номиналом в 200 и 2000 рублей
25-05-2017 16:40
Возведением спортплощадки к ЧМ-2018 в Светлогорске займется подрядчик капремонта домов на Ленинском
25-05-2017 14:38
Врача Багратионовской центральной районной больницы будут судить за обман страховых компаний
25-05-2017 14:35
В Калининграде подсчитали, насколько за год подорожала окрошка
25-05-2017 13:38
В Калининграде бизнесмен обманул государство на 10 млн рублей
25-05-2017 13:28
Убери из тарелки животных и спасёшь до 200 жизней в год: веган и зоозащитник — о своём проекте
25-05-2017 13:20
В зоопарке показали, как меняют воду в бассейне для бегемотов (видео)
25-05-2017 13:19
112: под Круглово водитель врезался в дерево из-за выбежавшей на дорогу косули
25-05-2017 13:06
Под Зеленоградском мотоциклист без прав столкнулся с Volkswagen
25-05-2017 12:31
В среду в области сбили двоих пожилых велосипедистов
25-05-2017 12:19
Цуканов об Алиханове: Из "новых" глав регионов к нему у меня меньше всего вопросов
25-05-2017 12:15
Россельхознадзор обнаружил в белорусских сырах остатки антибиотиков от сифилиса
25-05-2017 12:11
Вместо реконструкции ремонт: на Окружной заменят асфальт и обновят разметку
25-05-2017 11:34
Ярошук: У многих отличников жизнь не получилась, я был троечник
25-05-2017 11:01
Живой Кёнигсберг
»
Общество
» Сгоревшую в 2014 году часовню в Малиновке начали восстанавливать
Сгоревшую в 2014 году часовню в Малиновке начали восстанавливать
Общество
Автор:
Adimas
Вчера, 11:27
54
0
Материал к публикации подготовил
Adimas
.
Теги:
Сгоревшую в 2014 году часовню в Малиновке начали восстанавливать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Читайте также
В Зеленоградске начали лечить 145-летний дуб (фото)
В Зеленоградске начали строительство парковки на 500 мест
В Гданьске начали восстанавливать Амбарный остров
Суперминистерство Серой не смогло наказать застройщика 95-квартирного дома в Малиновке
Торговые сети начали отвоевывать калининградский рынок
Администрация Зеленоградска: «БалтикРемКомплект» без разрешения строит 95-квартирный дом в Малиновке
комментариев
Ваше имя:
*
Ваш e-mail:
*
Подписаться на комментарии
Добавить комментарий
Сгоревшую в 2014 году часовню в Малиновке начали восстанавливать