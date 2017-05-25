"Впереди планеты всей будем": Ярошук рассказал об электронных указателях, которые появятся на остановках

Соответствующая информация прозвучала во время отчёта градоначальника перед депутатами горсовета за 2016 год в среду, 24 мая. Глава Калининграда Александр Ярошук рассказал о новых электронных табло, которые появятся на остановках.

Такие вам табло поставим в этом году! Мы будем с этими табло первыми не только в России, но и в Европе. Табло состоит из двух частей: одна касается непосредственно транспорта (во сколько подъедет), а на второй можно будет, например, узнать информацию о городе или непосредственно улице. Мы впереди всей планеты будем, все европейцы будут нам завидовать. Предусматривается также возможность там размещения объявлений за небольшие деньги, потому что мы сейчас остановки поставили — и подонки стали их уже обклеивать, — возмутился глава Калининграда.

До ЧМ-2018 инвесторы установят 80 табло на протокольных маршрутах к мундиалю. Ярошук отметил, что на остановочных пунктах будет организован бесплатный Wi-Fi и появится возможность зарядить мобильный телефон.

Новшество появилось на трёх остановках Калининграда в 2011 году. Ранее сообщалось, что на пяти калининградских остановках планируют установить электронные табло. Тогда жители без энтузиазма оценили стремление властей привнести новшество и информацию о движении транспорта не использовали.

Однако не все корректно отображают нужную калининградцам информацию. Сейчас пассажиры общественного транспорта могут пользоваться различными мобильными приложениями.

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