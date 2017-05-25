«Живой Кёнигсберг»

Чтобы могла дышать: в Калининграде собирают деньги трёхлетней тяжелобольной девочке
25-05-2017 17:42  
Стало известно, когда в обращение поступят купюры номиналом в 200 и 2000 рублей
25-05-2017 16:40  
Возведением спортплощадки к ЧМ-2018 в Светлогорске займется подрядчик капремонта домов на Ленинском
25-05-2017 14:38  
Врача Багратионовской центральной районной больницы будут судить за обман страховых компаний
25-05-2017 14:35  
В Калининграде подсчитали, насколько за год подорожала окрошка
25-05-2017 13:38  
В Калининграде бизнесмен обманул государство на 10 млн рублей
25-05-2017 13:28  
Убери из тарелки животных и спасёшь до 200 жизней в год: веган и зоозащитник — о своём проекте
25-05-2017 13:20  
В зоопарке показали, как меняют воду в бассейне для бегемотов (видео)
25-05-2017 13:19  
112: под Круглово водитель врезался в дерево из-за выбежавшей на дорогу косули
25-05-2017 13:06  
Под Зеленоградском мотоциклист без прав столкнулся с Volkswagen
25-05-2017 12:31  
В среду в области сбили двоих пожилых велосипедистов
25-05-2017 12:19  
Цуканов об Алиханове: Из "новых" глав регионов к нему у меня меньше всего вопросов
25-05-2017 12:15  
Россельхознадзор обнаружил в белорусских сырах остатки антибиотиков от сифилиса
25-05-2017 12:11  
Вместо реконструкции ремонт: на Окружной заменят асфальт и обновят разметку
25-05-2017 11:34  
Ярошук: У многих отличников жизнь не получилась, я был троечник
25-05-2017 11:01  
» » "Впереди планеты всей будем": Ярошук рассказал об электронных указателях, которые появятся на остановках

"Впереди планеты всей будем": Ярошук рассказал об электронных указателях, которые появятся на остановках

Общество
157
0

Соответствующая информация прозвучала во время отчёта градоначальника перед депутатами горсовета за 2016 год в среду, 24 мая. Глава Калининграда Александр Ярошук рассказал о новых электронных табло, которые появятся на остановках.

"Впереди планеты всей будем": Ярошук рассказал об электронных указателях, которые появятся на остановках

Такие вам табло поставим в этом году! Мы будем с этими табло первыми не только в России, но и в Европе. Табло состоит из двух частей: одна касается непосредственно транспорта (во сколько подъедет), а на второй можно будет, например, узнать информацию о городе или непосредственно улице. Мы впереди всей планеты будем, все европейцы будут нам завидовать. Предусматривается также возможность там размещения объявлений за небольшие деньги, потому что мы сейчас остановки поставили — и подонки стали их уже обклеивать, — возмутился глава Калининграда.

До ЧМ-2018 инвесторы установят 80 табло на протокольных маршрутах к мундиалю. Ярошук отметил, что на остановочных пунктах будет организован бесплатный Wi-Fi и появится возможность зарядить мобильный телефон.

Новшество появилось на трёх остановках Калининграда в 2011 году. Ранее сообщалось, что на пяти калининградских остановках планируют установить электронные табло. Тогда жители без энтузиазма оценили стремление властей привнести новшество и информацию о движении транспорта не использовали.

Однако не все корректно отображают нужную калининградцам информацию. Сейчас пассажиры общественного транспорта могут пользоваться различными мобильными приложениями.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: "Впереди планеты всей будем": Ярошук рассказал об электронных указателях которые появятся на остановках
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
"Впереди планеты всей будем": Ярошук рассказал об электронных указателях, которые появятся на остановках