Батурина: в Калининградской области 90% жалоб детей на конфликт с педагогом подтверждаются

Это отражается на учебном процессе. Практически все обращения калининградских семей на то, что их ребёнок имеет конфликт с педагогом, подтверждаются. Такую информацию в своём докладе во время заседания профильного комитета облдумы в среду, 24 мая, озвучила детский омбудсмен Татьяна Батурина.

'Сейчас они получают порядка 10 тысяч рублей в год за то, что осуществляют эту работу. Что касается профилактики подобных и других конфликтов с участием несовершеннолетних, то в настоящее время очень сильно недооценена роль в этом процессе классных руководителей. Он гораздо лучше социального работника знает, что происходит в семье у ребёнка и что его тревожит... Но классный руководитель, как никто, мог бы быть медиатором в образовательном процессе и заниматься вопросами воспитания. Полагаю, что стимулирование этой части заработной платы должно быть достойным', — подчеркнула Батурина.

Ранее в рамках этого же доклада Татьяна Батурина сообщила, что количество попыток совершить суицид среди несовершеннолетних в 2016 году увеличилось почти вдвое.

Материал к публикации подготовил