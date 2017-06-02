«Живой Кёнигсберг»

Правительство области готово предоставить авиаперевозчикам в Храброво льготы по закону об ОЭЗ
02-06-2017 00:40  
"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Трое из Простоквашино"
01-06-2017 23:40  
Пробки на два месяца: на Московском проспекте начали ремонтировать дорогу
01-06-2017 21:50  
Власти Калининграда предоставят льготы перевозчикам, выбравшим Храброво в качестве авиахаба
01-06-2017 17:38  
Власти Калининграда проверят ливневую канализацию после вчерашнего потопа на Ялтинской
01-06-2017 17:29  
Южнокорейский инвестор намерен производить в Калининградской области урологические катетеры
01-06-2017 17:25  
В Калининграде ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в понедельник
01-06-2017 16:44  
На Балтийском шоссе перевернулся автомобиль
01-06-2017 16:09  
РФПИ профинансирует строительство утилизационного завода владельцами «Правдинского свинопроизводства»
01-06-2017 15:48  
Собственники квартир в доме на Ленинском, 35–37 отказались от капитального ремонта в «историческом стиле»
01-06-2017 15:15  
В воскресенье магазины и торговые центры в Польше будут закрыты
01-06-2017 14:34  
Драмтеатр готовит новый спектакль для детей (видео)
01-06-2017 14:26  
Прокуратура выявила у приставов нарушения при взыскании с организаций долгов по зарплате
01-06-2017 13:57  
Компания-производитель мяса сбросила сточные воды в канал
01-06-2017 13:42  
Горадминистрация и «Протострой» «слили» судебное разбирательство по участку возле Дома Советов
01-06-2017 13:35  
» » РФПИ профинансирует строительство утилизационного завода владельцами «Правдинского свинопроизводства»

РФПИ профинансирует строительство утилизационного завода владельцами «Правдинского свинопроизводства»

Общество
108
0

Group) и правительство Калининградской области пришли к соглашению о совместной реализации проекта по строительству ветеринарно-санитарного утилизационного завода на территории Гвардейска. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), РБПИ Групп, дочерняя компания таиландского конгломерата Charoen Pokphand Group (C.P. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

РФПИ профинансирует строительство утилизационного завода владельцами «Правдинского свинопроизводства»

Подписание соглашения состоялось в четверг, 1 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

На утилизацию будут приниматься биологические отходы от деятельности сельхозтоваропроизводителей Калининградской области. Полная проектная мощность завода предполагается на уровне более 5 200 тонн в год. Реализация проекта позволит улучшить ветеринарно-санитарную и экологическую обстановку и решить проблему утилизации биологических отходов в регионе.

Group Томас Норгард (является гендиректором ООО «УК РБПИ ГРУПП» — дочерней структуры «Правдинского свинопроизводства») называет подписанный документ «меморандумом о намерениях». Представитель C.P. Реализация проекта рассчитана на 2018 год.

Партнерство РФПИ и C.P. На его подготовку ушло два года. Стороны договорились вести поиск инвестиционных возможностей и осуществление совместных инвестиций в долгосрочные проекты на территории РФ. Group было заключено в июне 2015 года в рамках работы Петербургского международного экономического форума.

Стоимость инвестиционного проекта составит порядка 650 млн руб., отметили в областном правительстве.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: РФПИ профинансирует строительство утилизационного завода владельцами «Правдинского свинопроизводства»
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
РФПИ профинансирует строительство утилизационного завода владельцами «Правдинского свинопроизводства»