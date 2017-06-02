РФПИ профинансирует строительство утилизационного завода владельцами «Правдинского свинопроизводства»

Group) и правительство Калининградской области пришли к соглашению о совместной реализации проекта по строительству ветеринарно-санитарного утилизационного завода на территории Гвардейска. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), РБПИ Групп, дочерняя компания таиландского конгломерата Charoen Pokphand Group (C.P. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Подписание соглашения состоялось в четверг, 1 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

На утилизацию будут приниматься биологические отходы от деятельности сельхозтоваропроизводителей Калининградской области. Полная проектная мощность завода предполагается на уровне более 5 200 тонн в год. Реализация проекта позволит улучшить ветеринарно-санитарную и экологическую обстановку и решить проблему утилизации биологических отходов в регионе.

Group Томас Норгард (является гендиректором ООО «УК РБПИ ГРУПП» — дочерней структуры «Правдинского свинопроизводства») называет подписанный документ «меморандумом о намерениях». Представитель C.P. Реализация проекта рассчитана на 2018 год.

Партнерство РФПИ и C.P. На его подготовку ушло два года. Стороны договорились вести поиск инвестиционных возможностей и осуществление совместных инвестиций в долгосрочные проекты на территории РФ. Group было заключено в июне 2015 года в рамках работы Петербургского международного экономического форума.

Стоимость инвестиционного проекта составит порядка 650 млн руб., отметили в областном правительстве.

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