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Власти Калининграда проверят ливневую канализацию после вчерашнего потопа на Ялтинской
Общество
Автор:
Robin
Вчера, 17:29
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Материал к публикации подготовил
Robin
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Теги:
Власти Калининграда проверят ливневую канализацию после вчерашнего потопа на Ялтинской
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Власти Калининграда проверят ливневую канализацию после вчерашнего потопа на Ялтинской