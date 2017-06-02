Правительство области готово предоставить авиаперевозчикам в Храброво льготы по закону об ОЭЗ

02-06-2017 00:40

"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Трое из Простоквашино"

01-06-2017 23:40

Пробки на два месяца: на Московском проспекте начали ремонтировать дорогу

01-06-2017 21:50

Власти Калининграда предоставят льготы перевозчикам, выбравшим Храброво в качестве авиахаба

01-06-2017 17:38

Власти Калининграда проверят ливневую канализацию после вчерашнего потопа на Ялтинской

01-06-2017 17:29

Южнокорейский инвестор намерен производить в Калининградской области урологические катетеры

01-06-2017 17:25

В Калининграде ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в понедельник

01-06-2017 16:44

На Балтийском шоссе перевернулся автомобиль

01-06-2017 16:09

РФПИ профинансирует строительство утилизационного завода владельцами «Правдинского свинопроизводства»

01-06-2017 15:48

Собственники квартир в доме на Ленинском, 35–37 отказались от капитального ремонта в «историческом стиле»

01-06-2017 15:15

В воскресенье магазины и торговые центры в Польше будут закрыты

01-06-2017 14:34

Драмтеатр готовит новый спектакль для детей (видео)

01-06-2017 14:26

Прокуратура выявила у приставов нарушения при взыскании с организаций долгов по зарплате

01-06-2017 13:57

Компания-производитель мяса сбросила сточные воды в канал

01-06-2017 13:42

Горадминистрация и «Протострой» «слили» судебное разбирательство по участку возле Дома Советов

01-06-2017 13:35