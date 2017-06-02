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Правительство области готово предоставить авиаперевозчикам в Храброво льготы по закону об ОЭЗ
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» » Правительство области готово предоставить авиаперевозчикам в Храброво льготы по закону об ОЭЗ

Правительство области готово предоставить авиаперевозчикам в Храброво льготы по закону об ОЭЗ

Общество
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Об этом, как сообщает информационное агентство ТАСС, заявил врио вице-премьера областного правительства Александр Шендерюк-Жидков в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Власти Калининградской области готовы предоставить льготы авиаперевозчикам, которые выберут Храброво в качестве авиахаба для рейсов из России и стран СНГ в Европу.

Правительство области готово предоставить авиаперевозчикам в Храброво льготы по закону об ОЭЗ

Это база комплексная: с одной стороны, это льготы, которые мы готовы предоставлять этим перевозчикам. «Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы для этих перевозчиков создать базу. Как уточнил Александр Шендерюк-Жидков, речь идёт о предоставлении льгот особой экономической зоны тем авиакомпаниям, которые зарегистрируют свой парк самолётов на территории области. С другой стороны, это особые условия с точки зрения каких-то ремонтных работ, помощи в развитии парка и так далее», — приводит информагентство слова врио вице-премьера.

Из контекста сообщения следует, что областные власти рассчитывают, что такие меры поддержки смогут заинтересовать не одну, а несколько авиакомпаний.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Правительство области готово предоставить авиаперевозчикам в Храброво льготы по закону об ОЭЗ
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Правительство области готово предоставить авиаперевозчикам в Храброво льготы по закону об ОЭЗ